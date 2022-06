L’emoció romera pren els carrers de Can Puiggener

La tarda d’aquest dissabte de juny ha estat molt calorosa. Tot i això, el sol no ha estat impediment perquè l’Hermandad Romera Virgen de Gracia celebrés la seva tradicional romeria. L’ocasió bé ho valia, ja que enguany ha estat la 39a edició. A més aquesta s’ha pogut fer amb plena normalitat després de gairebé dos anys de pandèmia i restriccions.

Els primer acte de la romeria ha consistit a fer baixar la verge de la Parròquia de San Roque a peu de carrer. Podria semblar senzill, però no ho és perquè per arribar d’un lloc a l’altre abans s’han de baixar unes escales. I és clar, amb una verge a les espatlles no és feina fàcil. Tot i això, els membres més entregats de l’Hermandad ho han aconseguit i ha pogut començar la romeria pels carrers de Can Puiggener, seguida per gairebé dues-centes persones en un trajecte que ha acabat a Sant Vicenç de Jonqueres.

La cita del dissabte ha seguit amb un sopar compartit i actuacions musicals. Pel diumenge s’ha programat una xocolatada, ofrena floral i missa entre altres activitats.

Galeria