Augmenta un 27,7% el trànsit de passatgers a l’Aeroport

L’aviació executiva continua creixent en nombre de trànsits de passatgers i d’operacions a l’aeroport de Sabadell. En aquest passat mes de maig, prop de 700 persones (668), segons dades d’Aena, van utilitzar l’aeròdrom sabadellenc. Un elevat nombre de passatgers, alguns d’ells d’aviació corporativa, com els succeïts amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, que ajuden a mantenir la línia ascendent dels darrers mesos, tal com ho demostren les dades del gestor aeroportuari: en el mateix període d’ara fa un any, el trànsit ha augmentat un 27,7% i d’un 37,7% respecte al passat 2019, i s’apropa al miler de passatgers del 2018.

Aquest vessant, el de l’aviació corporativa, és una de les propostes que la Cambra de Comerç i el Centre Metal·lúrgic volen potenciar per augmentar, en termes de quantitat i no tant en quantitat, l’activitat econòmica de l’Aeroport, per tal de diversificar-la i de retruc generar mobilitat de persones.

Pel que fa al nombre d’operacions, la major part d’elles capitalitzades per les diverses escoles de vol presents a l’Aeroport, se n’han realitzat més de 5.100 (5.122). Unes xifres poc habituals en els darrers quinze anys: només l’any passat (5.304) i el 2007 (5.651) s’han superat el topall dels 5.000 enlairaments o aterratges. Dels aeroports dedicats explícitament a l’aviació general, només Madrid-Cuatro Vientos va ser capaç de realitzar més operacions durant el maig del 2022, situant-se per damunt de les 6.000 operacions (6.064).

Durant aquests primers cinc mesos del 2022, l’aeroport de Sabadell s’ha enlairat fins a les 20.000 operacions de gener a març. Des que Aena enregistra les dades mensuals i anuals de l’aeròdrom sabadellenc, només els anys 2021 (22.168), 2008 (22.384) i 2007 (25.529), s’havien superat els registres d’enguany.