Les millors imatges dels darrers concerts del festival Observa de Sabadell

El festival Observa supera l’equador de la programació i deixa enrere una estela brillant de grans noms que Sabadell sempre recordarà. En especial, tres artistes que els darrers dies han estat a l’amfiteatre del parc de Catalunya: Don Patricio, Joan Dausà i Dàmaris Gelabert. Tres estils completament diferents, incasables, que demostren l’eclecticisme de la cita i que hi han aconseguit portar tota mena de públics.

Des de l’inici del festival, una de les entrades més tímides es va registrar divendres, amb el concert de Don Patricio, en què van assistir poc més de 200 persones. El concert no serà memorable per l’assistència, però sí per la proximitat dels fans, aplegats a davant de l’escenari. A boca de canó, el canari va desenfundar el seu repertori de cançons més populars, entre les quals Contando lunares, Pa toda la vida o Enchochado de ti.

Més calmat va ser el dissabte. Però molt càlid. L’amfiteatre del parc de Catalunya es va tornar a omplir de cadires i va pujar la mitjana edat del públic per veure Joan Dausà, que va aparèixer de la foscor tocant el piano. Diferents himnes del barceloní i la seva intel·ligència a l’hora d’interactuar van animar el públic fins a fer-lo aixecar i ballar: Ho tenim tot, La gran eufòria o Jo mai mai, que va estrenar fa una dècada, però que el públic continua reclamant a crits per reviure la història d’amor de la Judit. Evidentment, tampoc va faltar Queda’t Així, el nou tema que ha tret amb el productor Alizzz, amb delicioses traces de ritmes tropicals i electrònics. Al final, no, no va saltar “en planxa” al damunt del públic, ja que la distància que hi havia des de l’escenari hauria estat mortal. Però l’humor amb què es va disculpar va fer que ningú li pugui retreure.

Diumenge, sí, va ser el dia més multitudinari del festival Observa, si sumem les dues funcions de l’artista estrella de música infantil Dàmaris Gelabert, que va reunir 4.000 persones. Algunes famílies, refugiades de l’onada de calor sota un para-sol.