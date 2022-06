Ha acabat bé

Omplim pàgines i pàgines quan les coses no van bé. Som exigents, ja ho sabeu vosaltres, els nostres lectors… La nostra feina és fer de quart poder i explicar les coses tal com són, en els bons moments i en els dolents. En aquests últims mesos, hem lamentat que algunes obres cabdals, com el Portal Sud i els Jardins de Campoamor i Espronceda, hagin quedat aturades. I hem remarcat que el grau d’execució de les obres a Sabadell no és l’idoni (el 10% el 2021).

De la mateixa manera que som punyents per exigir el que toca a l’Ajuntament, hem de reconèixer quan les coses surten i acaben bé. És el cas del carrer de la Indústria, que aquest cap de setmana passat es va obrir ja pacificat parcialment. Tot i els retards, els veïns de la ciutat podem gaudir d’un nou espai de passeig i això és un motiu de reconeixement per a qui ho va planificar i per a qui ho ha executat i culminat.

El carrer de la Indústria és una bona imatge de com fer conviure els espais per a vianants i la mobilitat privada. Creiem que hem d’avançar en aquesta direcció a tota la ciutat, però sense perjudicar o impossibilitar la vida als conductors.