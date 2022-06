Aquest dimarts 14 de juliol comencen les PAU 2022 i 966 joves sabadellencs ja fan punta als seus llapis per afrontar aquests tres dies consecutius d’exàmens. La xifra d’alumnes de centres sabadellencs que es presentaran a la selectivitat ha anat creixent en els últims anys. L’any 2019, encara en pre-pandèmia, 730 estudiants de Sabadell van presentar-se als exàmens, el 2020 en van ser al voltant de 850 i l’any passat es va assolir el màxim històric d’alumnes que es presentaven a Sabadell, 990. Tot i que la xifra d’aquest any és lleugerament inferior a la de 2021, les dades fan pensar que les estadístiques de participació a Sabadell van “in crescendo”.

Canvis en els protocols covid

La Selectivitat d’enguany es desenvoluparà ja en un context de quasi màxima normalitat pel que fa a les mesures contra la covid. L’any passat la mascareta a l’aula era 100% obligatòria, però aquest any, ja no ho és. Tal com estipula la normativa vigent la mascareta en espais interiors no és obligatòria, ara bé, les autoritats sanitàries adverteixen que és recomanable dur-la en espais de molt moviment o afluència, com podrien ser els passadissos.

L’horari de les PAU 2022

Dimarts 14 de Juny:

de 9 a 10:30 h – Llengua Castellana i Literatura

de 12 a 13:30 h – Llengua Estrangera

de 15 a 16:30 h – Electrotècnica, Física, Geografia, Cultura Audiovisual i Anàlisi Musical

Dimecres 15 de juny:

de 9 a 10:30 h – Llengua Catalana i Literatura

de 12 a 13:30 h – Fonaments de les Arts, Ciències de la Terra, Grec i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

de 15 a 16:30 h – Disseny, Economia de l’Empresa, Químia, Tecnologia Industrial i Literatura Catalana

Dijous 16 de juny:

de 9 a 10:30 h – Història

de 12 a 13:30 h – Llatí, Matemàtiques i Dibuix Artístic

de 15 a 16:30 h – Filosofia, Literatura Castellana, História de l’Art, Dibuix Tècnic i Biologia