La reunió del passat divendres per abordar el futur de la ronda nord ja ha suscitat les primeres reaccions en la política municipal sabadellenca. ERC i la Crida per Sabadell han expressat la seva negativa per tirar endavant el projecte; mentre que Junts s’hi ha mostrat a favor. L’alcadable d’Esquerra Republicana per Sabadell, Gabriel Fernàndez, ha argumentat que cal implementar “models de mobilitat nous i nets” per combatre el canvi climàtic i ha titllat de “caduc” el model de mobilitat que implica el quart cinturó. Seguint el mateix argumentari, la Crida per Sabadell també ha assegurat que la ronda nord malmet un dels pulmons verds més importants del Vallès i no vetlla per les espècies i l’ecosistema que ens envolta. El grup municipal, a més, ha denunciat a través d’un comunicat que Junts pacti amb els socialistes, a qui acusa de “trencar el país”.

Més mobilitat pública, menys trànsit rodat

Ambdós partits han coincidit en la idea que la connexió Sabadell-Terrassa no passa per construir noves carreteres i afavorir el transport privat, sinó que la solució rau a generar més infraestructura pública “competitiva i de qualitat”. Diuen que el Vallès hauria de mirar cap al nord per emmirallar-se amb els països moderns que aposten per una mobilitat pública i sostenible.

Junts dóna el vistiplau

El portaveu del grup municipal de Junts, Lluís Matas, ha celebrat que s’hagi arribat a un acord per tirar endavant el quart cinturó. Matas ha remarcat que el projecte que hi ha ara damunt de la taula és completament diferent amb el projecte inicial i ha subratllat que el plantejament vetlla pel medi ambient i serà una millora sense precedents per l’entorn de les ciutats vallesanes. A banda, el portaveu ha lamentat que la Generalitat de Catalunya no assistís el passat divendres a la reunió a tres bandes per marcar el full de ruta.