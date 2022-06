Aragonès, sobre la proposta de l’Estat pel Quart Cinturó: només són “paraules”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha titllat de “paraules” les propostes del govern espanyol sobre el Quart Cinturó del Vallès, que aquest divendres presenta la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

🎥[VÍDEO] #president @perearagones a @trobadapirineu: "El govern espanyol ha de ser conscient que el temps de les paraules ❌ ja ha passat. La gent necessita certeses ✅ que les inversions s'executin" pic.twitter.com/12R2JvCN1E — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) June 10, 2022

En aquest sentit, tot i que l’executiu de l’Estat ha informat que hi ha un acord amb la Generalitat i els ajuntaments de la zona en relació al futur de la carretera B-40, Aragonès ha assegurat que aquestes propostes “no estan sustentades en cap acord concret; per tant, de nou paraules”, ha afirmat. Pel que fa a la candidatura dels Jocs d’hivern 2030, el president ha insistit que Catalunya està preparada per organitzar-los “en la seva globalitat” i que esperen una resposta amb la màxima “urgència”.

Territori planta la ministra

El Departament de Territori no serà present aquest migdia a la roda de premsa sobre ‘El futur de les infraestructures del Vallès’ com a mostra de rebuig per la manca d’inversions de l’Estat a Catalunya. La conselleria assegura que “esperarà a la celebració de la Comissió Bilateral d’Infraestructures, de caràcter tècnic, de divendres vinent, a les 12 hores, i les explicacions de l’Estat” per valorar els passos a seguir.