El Govern habilitarà carrils addicionals a l’AP-7 per reduir les cues

El Govern de la Generalitat habilitarà a partir dels propers caps de setmana un carril addicional nou a l’autopista AP-7 nord entre Sant Celoni i Parets del Vallès, que se sumarà als 40 km de carril addicional a l’AP-7 sud.

Així mateix, en les properes setmanes entrarà en funcionament un sistema de grues en diferents punts estratègics de l’AP7 per retirar vehicles accidentats amb celeritat, així com l’entrada en vigor de les restriccions de circulació de camions per Sant Joan, tots els caps de setmana de juliol i dates d’especial intensitat de la mobilitat.

El nou sistema de grues el pagarà el Servei Català de Trànsit i s’ha adjudicat com a contracte menor d’emergència i per temps limitat, però es vol ampliar properament. Les mesures costaran uns 6,5 milions d’euros a la Generalitat.

Entre d’altres mesures també s’establirà una limitació de la circulació de camions per la dreta i a 80km/h en el tram d’AP-7 de dos carrils al sud del país i al tram central de l’AP-7 els dies d’especial confluència de trànsit, els divendres o bé els dies previs a un festiu a partir de les 5 de la tarda.

Controlar la velocitat

Per controlar la velocitat, el Departament d’Interior licitarà aquest 2022 la instal·lació del sistema de velocitat variable a la C-58 i la iniciació dels projectes per instal·lar sistemes de velocitat variable a l’AP-7 centre (entre Santa Perpètua de Mogoda i el Papiol), a l’AP-7 nord (entre Sant Celoni i la Roca del Vallès), i a la C-33 (entre Parets del Vallès i el Nus de la Trinitat a Barcelona).

Aquestes mesures que s’haurien d’afegir a la proposta feta pel Govern de reduir a 110km/h la velocitat a l’AP-7 i a 100km/h en trams on hi ha acumulació d’accidents a la part central de l’AP-7/B-30. A l’AP-7 el 55% dels accidents són per encalç i un estudi assegura que la distància de seguretat es compleix més quant més baixa és la velocitat. Mentre el govern espanyol no limiti la velocitat màxima permanent, el Govern podrà regular la velocitat variable.

L’AP-7: en vies de millora

El ministeri també ha presentat aquest divendres un paquet de millores a l’autopista Ap-7 al seu pas pel Vallès, i que s’eleven als 78,2 milions d’euros. Uns 22 serviran per reordenar l’entorn de la B-30, “per intentar millorar la funcionalitat i estirar trams d’accés”, ha detallat el secretari d’Estat d’Infraestructures, Xavier Flores. D’aquest projecte ja se n’ha fet el traçat, i manca el projecte constructiu per a poder fer la licitació.

Un altre punt d’actuació serà al node d’enllaç amb les carreteres N-150 i C-58, “que no acaba de funcionar”, diu Flores, i pel qual s’hi destinaran 5 MEUR. Uns 4 MEUR més es destinaran a la rotonda d’accés a Santiga des de l’AP-7. Altres punts d’atenció seran el tercer carril entre Montmeló i Parets per enllaçar amb la C-17, o la connexió amb la carretera C-60.