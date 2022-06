Joan Mena, sobre futurs acords: “Si posem Sabadell al davant, ens entendrem”

“Joan! Moltes felicitats!”. Un veí s’apropa efusiu a la terrassa d’un bar i dona l’enhorabona a Joan Mena (1975). Serà l’alcaldable d’En Comú Podem a les eleccions municipals del 2023, després que l’assemblea del partit ho decidís diumenge passat. Mena torna als seus orígens, Sabadell, per recompondre l’espai de l’esquerra alternativa. Vol liderar una alternativa de govern i ser el proper alcalde de Sabadell. “Hi dedicaré hores, ganes i il·lusió“, avança.

Ara ja és oficial: serà el candidat a l’alcaldia de Sabadell d’En Comú Podem. Deixarà el Congrés dels Diputats?

Seré diputat al Congrés fins que acabi la legislatura. He d’acabar feina important per als sabadellencs: vull aturar el Quart Cinturó i desencallar el traspàs de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, dues prioritats per al nostre espai polític.

El 2019, comuns i podemistes es van presentar per separat i va ser un fracàs electoral. Què n’han après i quins errors no tornaran a cometre?

Som autocrítics. Aprendre dels errors és una cosa important a la política, i a la vida en general… La gent ens ha castigat quan no hem estat capaços de posar-nos d’acord. Yolanda Díaz tirarà endavant el seu projecte de Sumar i això pot engrescar a posar-nos d’acord en tots els àmbits, obrir un procés de diàleg per poder incorporar les veus i les visions de la gent que s’estima la ciutat.

La crisi amb Podem ja està superada? Ara mateix hi ha una regidora no adscrita que és a l’Ajuntament i al Govern perquè va elegida com a Podem. Volen recuperar aquesta representació?

Volem mirar cap al futur, treballar sense mirar el retrovisor.

Qui l’acompanyarà a la llista electoral?

Primer hem de treballar en el programa. Sobre la llista, vull remarcar que serà una candidatura oberta amb persones procedents d’altres espais polítics, de la societat civil, del món sindical, el cultural, de les entitats educatives i de la sanitat pública, entre d’altres.

Abans parlava d’aturar el Quart Cinturó. En principi no es farà, ara se li diu ronda Nord de Sabadell i Terrassa.

No sabem què és. És evident que hem de resoldre la mobilitat a Sabadell, és difícil pacificar la Gran Via sense connectar Castellar del Vallès amb la C-58, però això no pot implicar trinxar el territori. Hem de protegir el Rodal de Sabadell, un dels tresors que tenim a la ciutat.

L’Estat i la Generalitat estaven a punt d’acordar el traspàs dels diners per fer la ronda Nord divendres passat, però a última hora el Govern català no s’hi va presentar.

El president Aragonès va dir que no es creia les inversions de l’Estat. El que m’hauria agradat escoltar és que aquesta no és una infraestructura necessària per al Vallès i per a Catalunya. Demano a les institucions, al Ministeri i a la Generalitat, que treballin per reforçar Rodalies i millorar l’R4. Que deixin de prioritzar una autopista que maltractarà i generarà desigualtats al territori!

A banda, quines prioritats es marquen de cara a la campanya?

Allò que preocupa la gent: l’habitatge, els serveis públics i el comerç. No entenc com el Govern de Sabadell no ens ha acompanyat al Congrés per demanar una regulació dels lloguers, com ha fet Unides Podem. Pel que fa a l’educació i la sanitat, crec que no ens podem permetre que hi hagi escoles que no estiguin en condicions i CAPs amb dues setmanes de llista d’espera. Així mateix, volem ajudar el comerç. Potenciar el comerç de proximitat no és fer-se fotos a les botigues, implica ajudar-lo i evitar tancaments massius com els que hem vist en les darreres crisis. Hem de pensar en un eix comercial en clau de ciutat, no només del Centre.

Sobre l’habitatge, ‘La Vanguardia’ publicava dilluns que el 42% de les ocupacions il·legals d’Espanya es produeixen a Catalunya. Com s’ha d’actuar amb les ocupacions que acaben generant problemes als veïns?

Obrir el debat de les ocupacions sense parlar dels desnonaments és trampós. Catalunya és la comunitat líder en desnonaments. Com a societat oberta i democràtica, no ens podem permetre que hi hagi famílies sense habitatge. Crec que és un fracàs de les institucions.

Però què s’ha de fer amb les màfies que es lucren?

Hem de ser contundents amb qui especula amb el dret de l’habitatge. El que vull dir és que una cosa són les màfies i una altra que des de les institucions es treballi per la regulació dels lloguers, per posar pisos de fons voltor a l’abast de la ciutadania…

S’han oposat a fer el SurfCity, la piscina d’onades de Sabadell. Per què ho rebutgen?



Sobre aquesta qüestió demano altura de mires i obrir un debat de ciutat sobre les infraestructures i els equipaments que necessita Sabadell. No es pot regalar sòl públic a una empresa privada si no tenim informació suficient. Hem de prendre decisions pensant en el futur, no en un titular.

Si arriba al Govern no es farà? Què plantegen fer al Ripoll?

Jo no el faria, i no el faré si arribo a ser alcalde. Soc veí de Covadonga i soc molt conscient que tenim un tresor i l’hem de protegir. Al Ripoll s’hi han de fer activitats culturals, educatives i esportives, universitària, però no això.

Ve d’una cultura de pacte al Congrés. Unides Podem ha arribat a acords amb el PSOE, ERC… com s’han de plantejar els pactes a Sabadell?

Hi ha escenaris en què les forces d’esquerra ens podem entendre amb polítiques comunes. Aquest mandat, el soci d’Ada Colau i el PSC a Barcelona ha estat ERC, amb qui s’han entès per als pressupostos i per al tramvia.

El PSC i ERC són força incompatibles a Sabadell.

No ho entenc. No pot ser que hi hagi polítics que dediquin més temps a criticar l’adversari que a construir un futur. No es poden tenir comportaments sectaris… hem passat per una etapa molt complicada, per corrupció, per una pandèmia, en una crisi injusta per la guerra d’Ucraïna. A la gent no li interessen les relacions entre els partits, el que li interessa és que oferim solucions. La política no pot ser estèril.

Creu que el Procés pot influir en els acords futurs?

A Sabadell hem de parlar de Sabadell i dels sabadellencs. Hem de generar oportunitats per a tothom. Si posem la ciutat al davant, ens entendrem.

Es marquen límits?

És evident que no pactarem mai amb l’extrema dreta i, és més, treballarem perquè no entri a l’Ajuntament. Dit això, serà més fàcil entendre’s amb alguns que amb altres.

Amb quines expectatives parteixen? Alguns comencen a dir, ‘sottovoce’, que els comuns seran la crossa del PSC.

No escolto veus d’ultratomba. M’agrada fer les coses amb llums i taquígrafs. Nosaltres aspirem a tenir l’alcaldia de Sabadell. Venim d’una tradició política, social i sindical que ha liderat les grans transformacions de la gran ciutat. Ho vam fer en el primer govern democràtic després de la dictadura, i ho vam tornar a fer quan va ser necessari configurar una alternativa a la corrupció. Ara necessitem una tercera gran transformació per a Sabadell.

