L’Orquestra Simfònica del Vallès revela la temporada de concerts a la Faràndula de Sabadell

L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) ha revelat la programació de la nova temporada de concerts al Teatre La Faràndula. Es tracta del Cicle de Concerts Simfònics de Sabadell, que començarà el 23 de setembre. Amb la producció de l’Ajuntament, aposta per funcions variades amb formats innovadors per atraure públic, a través de simfonies, música americana, jazz, bandes sonores, polques, valsos i obertures.

El president de l’OSV, Jordi Cos, destaca que el cicle es regeix per “la qualitat, la innovació i la proximitat” i ofereix “una programació popular per arribar al màxim de gent possible”. Els formats, afegeix, “trenquen els protocols més seriosos de la música”. Una altra vegada, a la nova temporada trobarem talent nacional i internacional.

El director titular de l’OSV, Xavier Puig, ha afegit que la nova programació presentada preserva “la filosofia de la simfònica” de donar valor a “una oferta molt variada”. Una prova seran els concerts sobre música de cinema, l’òpera, els solistes o els cors, entre altres. “Veurem un repertori que agrada molt i que és conegut, acompanyat d’obres menors que permetran que la gent faci descobriments”.

La darrera temporada va comptar amb una assistència de 3.960 persones: una mitjana de 660 espectadors per concert i una ocupació mitjana de 62%.

La nova temporada de l’OSV

El tret de sortida serà el 23 de setembre de 2022, amb l’actuació de la Simfonia del Nou Món de Dvořák, sota la direcció d’Andrés Salado.

La cita imprescindible per a cinèfils serà l’Homenatge a Ennio Morricone & Nino Rota, el 18 d’octubre, un espectacle dirigit per Rubén Gimeno amb la participació del doblador de cinema Salvador Vidal, que inclou bandes sonores com El bo, el lleig i el dolent; La muerte tenía un precio; La missió; Cinema Paradiso, Érase una vez el Oeste, Novecento, Chi Mai, Érase una vez América o El Padrí.

Bandes sonores de cinema

Marco Mezquida & Bernstein, el 26 de març de 2023, amb direcció de Víctor Pablo Pérez, serà el segon concert inspirat en bandes musicals de cinema. Inclourà l’estrena mundial d’un Concert per a piano i orquestra del músic menorquí i la suite West Side Story de Leonard Bernstein; a més, de Bernstein també es podrà escoltar l’Obertura Candide i completarà aquest programa dedicat a la música americana el Sophisticated Lady de Duke Ellington.

Andrés Salado, un dels directors de referència del panorama nacional i que ha esdevingut el principal director convidat de l’OSV, visitarà La Faràndula en dues ocasions. En la inauguració de la temporada amb la Simfonia del Nou Món de Dvorák, el 23 de setembre, on estarà acompanyat de la solista de violoncel Anastasia Kobekina; i també en el Bolero de Ravel, el 20 de gener de 2023, amb un programa que viatja al continent sud-americà i que comptarà amb el solista de contrabaix Edicson Ruiz, que traduirà el Concert per a contrabaix d’Efrain Oscher.

Festival de valsos

En aquesta nova temporada es recuperen el dos concerts del Festival de valsos i danses dirigit pel titular de l’orquestra Xavier Puig, amb la participació de la soprano Sara Bañeras. La primera sessió serà el 7 de gener, on s’escoltarà una combinació dels tradicionals valsos de la família Strauss amb peces d’altres compositors de tot el món per celebrar amb alegria l’arribada d’un nou any.

També hi haurà una segona sessió (fora de l’abonament) el dia 8 de gener, al matí. Finalment, per acabar la temporada, l’OSV proposa la Simfonia Júpiter de Mozart, el 14 de maig de 2023, dirigida pel prestigiós violinista Julian Rachlin, que acompanyat de la solista Sarah McElravy oferiran també la Simfonia concertant per a violí i viola, del compositor de Salzburg.

L’horari habitual dels concerts s’avança a les 20 h, els divendres, excepte el matinal de valsos i danses del 8 de gener, a les 11.30 h, i els dos últims concerts que es traslladen al diumenge a les 18 h.

Venda d’entrades i paquets

D’altra banda, les entrades i paquets estaran disponibles a partir del dia 21 de juliol. Un avantatge de la compra de paquets són els atractius descomptes, segons el nombre de concerts que s’escullin: 4 concerts 25% de descompte, 5 concerts 30% de descompte i tots els concerts 40% de descompte, a més de descomptes per a entrades addicionals als concerts.