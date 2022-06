Viure el present

[Per Josep Mercadé, periodista]

Hi ha qui s’estranya que amb el preu de la benzina pels núvols la mobilitat continuï creixent, sobretot els caps de setmana. La justificació no són les elevades temperatures d’aquests dies d’onada de calor. Ni que pagar dos euros o més per un litre de benzina o gasoil no ens afecti, especialment a la butxaca. Ni que ens diguin que el setembre la situació potser serà molt pitjor. Què passa, doncs? La represa postpandèmica ens pot donar una explicació.

Els dos anys viscuts amb les restriccions provocades per la Covid-19 són la clau del que està passant. Com que la vida ens va canviar tant, les ganes de passar pàgina són tantes que sembla que s’hagi imposat la consigna de viu el present amb la màxima intensitat. Com que hem viscut amb molta por durant més de 700 dies, potser ja no queda espai per atemorir més una població cansada de limitacions.

Ja sabem que quan arriba l’estiu, i més a casa nostra, ens llencem al carrer disposats a gaudir de l’aire lliure i de les activitats que s’hi fan. Ho veiem a Sabadell amb les festes majors que, setmana a setmana, omplen de festa molts dels nostres barris. Però aquest estiu és diferent, és de la represa, el de recuperar un temps perdut que la majoria vol oblidar i que la millor manera de fer-ho és viure el moment sempre que es pugui.

El mateix passarà amb les vacances i les ganes de viatjar. Només cal que mireu els preus dels vols per al juliol i l’agost que mostren les diferents companyies. Són dates clau de les vacances d’estiu i els preus són molt elevats. Podríem dir que cada any passa el mateix, però aquests són molt més cars, ja que l’oferta és més reduïda i, en canvi, la demanda és molt més gran.

Fa dies, un expert en aquests temes deia que les companyies es troben amb la contradicció que passat vacances la demanada caurà en picat, molt més de l’habitual, ja que un dels canvis que ha provocat la pandèmia és que els vols d’empresa s’han reduït moltíssim. Les reunions es fan més en línia i, per tant, aquest segment de negoci s’ha perdut.

Davant de tot plegat, podem fer un vaticini. Els desplaçaments amb vehicles particulars s’incrementaran aquest estiu. No només les sortides de cap de setmana a la platja, sinó també cap a destinacions més allunyades. La qüestió és moure’s i gaudir del moment i el que hagi de venir ja vindrà.