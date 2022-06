“Per fi és més fàcil passar”: els alumnes de l’escola Sagrada Família inauguren la reforma del carrer Indústria

Uns 500 alumnes, tots els que van a l’escola Sagrada Família d’infantil i primària, han inaugurat aquest dimecres la reforma del primer tram del carrer de la Indústria, al Centre. Un cop finalitzades les obres, l’Ajuntament hi ha organitzat una benvinguda amb aires de festa de final de curs en què els estudiants i l’alcaldessa, Marta Farrés, han tallat una cinta inaugural que els infants s’han quedat de record.

El Gerard, la Ivet i el Josep, alumnes de l’escola, han explicat en representació dels seus companys que “l’espera ha valgut la pena perquè ara tenim un carrer molt gran, ample i bonic”. Queden enrere nou mesos d’obres, que han durat pràcticament tot el curs; soroll que impedia en alguns moments seguir les classes correctament i les incomoditats de les tanques i els treballs per poder fer la reforma.

“Ara, per fi, tenim un carrer on és més fàcil passar i caminar amb seguretat sense tanta contaminació”, han afegit. El carrer és més tranquil perquè s’ha pacificat el primer tram, entre Sant Joan i Sant Llorenç, amb la calçada i la vorera al mateix nivell i sense que en el tram de l’escola hi puguin passar cotxes. Els alumnes ho han valorat positivament, perquè ara “ens venen a buscar sense risc i estem feliços”.

Els estudiants s’han compromès a cuidar l’entorn perquè petits i grans el puguin gaudir, especialment en referència als nous parterres que han ampliat el verd urbà. A aquest aspecte també s’hi ha referit Marta Farrés, que ha instat els alumnes a fer-se seu el carrer i a omplir-lo de vida. Primer han participat en l’acte els alumnes d’infantil i, en un segon torn, els de primària. En tots dos casos, el consistori els ha ofert una peça de fruita que els estudiants han menjat a classe.

En una atenció posterior als mitjans, l’alcaldessa ha explicat que “anem pacificant tots els entorns escolars, aquest també”, i ha valorat que “hem aconseguit fer-ho bé, guanyant espais verds i dignes. No es tracta només de fer obres sinó de fer-les bé”. A l’acte hi han participat fins a cinc regidors del Govern i el portaveu de Junts, Lluís Matas, en el marc de l’acord extern amb el PSC per tirar endavant projectes com aquest. La reforma del carrer ha tingut un cost de prop de 743.000 euros, en part finançats per fons europeus EDUSI.