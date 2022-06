Quina és la millor manera d’afrontar la Selectivitat?

Fer una bona preparació per encarar els exàmens de Selectivitat pot marcar la diferència a l’hora d’arribar a la nota de tall que molts alumnes necessiten per entrar a la seva carrera desitjada. En aquest punt entra en joc l’Adrià Preixens, un professor del Centre d’Estudis de Sabadell que fa 14 anys que ajuda en la preparació de les proves d’accés a la universitat. A Diari de Sabadell l’hem entrevistat per conèixer a fons quins són els millors mètodes d’aprenentatge, com s’han d’encarar les PAU i quines són les principals dificultats d’aquests exàmens.

Quins alumnes recorren a les acadèmies?

“Tenim dos casos diferenciats: els alumnes que vénen a fer un reforç del batxillerat i alumnes que vénen del món laboral o d’un grau superior. Aquests segons vénen d’un nivell zero i, per tant, s’ha de començar des de les bases. Es fan dos grups separats perquè el punt de partida és molt diferent.”

El Batxillerat prepara bé als joves per a aquests exàmens?

“Generalment, sí. Cal afegir, però, que aquests últims anys, amb la irrupció de la covid, el nivell ha baixat una miqueta. El teletreball i les classes a distància han fet que a alguns alumnes els costés més retenir la informació. A més, cal tenir en compte que el segon de Batxillerat és un curs molt comprimit i fins i tot molts professors aprofiten els dies previs a les PAU per fer el temari que els ha quedat pendent. La covid ha alentit en molts casos el procés d’apranentatge i ha acumulat molt temari a final de curs.”

Quines són les assignatures que necessiten més reforç?

“Majoritàriament les ciències, i especialment les matemàtiques. Ara bé, es tracta d’assignatures amb temaris complicats però que són més fàcils de defensar a l’examen. A l’hora de l’examen les que més acostumen a costar són aquelles que són argumentatives, com la biologia o la geografia, que requereixen respondre de forma més redactada i més extensa.”

Quin és el millor mètode per preparar-se?

Fer exàmens de selectivitat. Avui en dia ho tenen molt fàcil, hi ha molta informació per internet: hi ha bases de dades de tots els exàmens anteriors, resums de qualitat… La Generalitat també ha fet un esforç perquè totes les correccions estiguin penjades i siguin accessibles. N’hi ha molts que es preparen també mirant vídeos a Youtube, a Instagram, fent grups de Whats App per preguntar dubtes…

És fonamental fer un bon batxillerat?

Rotundament, sí. La càrrega de matèria és molt forta i amb un temps molt reduït. Un alumne que ha tingut, fins i tot, un mal 1r de Batxillerat, no tindrà una bona selectivitat.

Els alumnes treuen bons resultats, en general?

L’examen de Selectivitat no és difícil d’aprovar, el que és difícil és treure bona nota. No és un examen d’escola, és un examen format oposicions. Estàs competint amb el del costat. No t’interessa aprovar, t’interessa treure la millor nota. Aquí és quan intervenim nosaltres per fer la preparació més òptima. Gairebé tots els alumnes aproven les PAU, ara bé, n’hi ha molts que es queden a les portes d’entrar a la carrera que desitjaven.

Què es pot fer contra els nervis?

Jo no els puc ajudar el dia de l’examen, i això em frustra. Els nervis poden jugar una mala passada. És com l’examen de conduir: les pràctiques sempre van molt bé, però quan entra l’examinador al vehicle és quan comences a equivocar-te. Jo els recomano dormir i anar descansat; també que vagin a veure el lloc de l’examen per familiaritzar-se amb l’entorn on realitzaràs les PAU.