Marta Farrés: “Barcelona no s’explica sola, nosaltres també hi tenim a dir”

L’alcaldessa de Sabadell i presidenta de l’associació de municipis Arc Metropolità, Marta Farrés, insisteix en la importància que les adminsitracions col·laborin entre elles per afrontar els reptes que tenen compartits com la mobilitat, la sostenibilitat o l’habitatge, entre altres. La cap del Govern ha participat aquest dijous a l’acte ‘Diàlegs sobre el món local 2022. La metròpoli a debat’, organitzat per la Diputació de Barcelona.

En una taula rodona amb Antoni Balmón (AMB i alcalde de Cornellà) i Jordi Martí (AMB i Ajuntament de Barcelona), Farrés ha defensat el paper dels municipis que més enllà de la capital catalana també tenen el seu paper i volen dir la seva. “Hem d’entendre que malgrat Barcelona ha de pesar i volem que pesi, no s’explica sola i hi ha actors al voltant que tenen molt a dir i només ens en sortirem i tirarem endavant si entenem que el fet metropolità és la suma de tots”, ha dit.

La sabadellenca ha afirmat que la gran transformació dels pròxims anys vindrà de les ciutats, com Sabadell, que estan al voltant de les grans capitals com és el cas barceloní. I aquí, apunta, els municipis de l’Arc poden presentar propostes, però cal que trobin respostes en qui les ha d’executar. I si Farrés s’ha mostrat satisfeta del nivell de cooepració que creu que ja s’està donant entre ajuntaments, ha reclamat que també es doni una situació similar amb la relació amb les institucions superiors: Generalitat i Estat.

Segons Farrés, “el paper de la Generalitat és clau. Nosaltres podem impulsar, pensar, idear, però al final és un el que ha d’executar, decidir i planificar. Podem posar molt bona voluntat, però al final s’ha de poder fer”. I ha criticat la plantada d’última hora de del departament de Territori a la presentació de l’acord per la ronda Nord al Consell Comarcal amb la ministra Raquel Sánchez: “costa molt vertebrar un país així”, ha dit.

L’Arc Metropolità, està format per municipis de la tradicionalment denominada segona corona com Sabadell, Terrassa, Martorell o Vilanova i la Geltrú, entre altres. L’alcaldessa i presidenta de l’associació creu que s’ha superat la idea que el país es vertebra en funció de Barcelona i afirma que “perquè a Barcelona li vagi bé també ha d’anar bé a la resta, i al revés”. Jordi Martí, per la seva part, ha valorat positivament que “en aquest moment s’articuli un arc metropolità al voltant d’una sèrie de polaritats que aixequen la veu i diuen ‘escolta nosaltres també volem tenir una ciutat o una àrea urbana on treballar, gaudir comprar, un centre amb capital simbòlic, etc’. I Antoni Balmón ha assenyalat que “hem de cooperar i coordinar-nos” per convertir els municipis en “ens d’exigència, pressió i influència” de cara a l’Estat i la Generalitat.