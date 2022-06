El sabadellenc Óscar Salguero aspira a la seva quarta medalla en un Mundial

Després de la plata de Tòquio, aquest dissabte l’Óscar Salguero té l’oportunitat d’afegir una nova medalla al seu impressionant palmarès a Madeira (Portugal). Seria la quarta en un Mundial de natació. Enrere queda l’or aconseguit a Mèxic fa cinc anys i les medalles de plata de Glasgow i Londres en el 2019, l’última cita mundialista fins avui.

Els Jocs Paralímpics del Japó van suposar un desgast físic i mental molt fort pel sabadellenc, qui, a més, ha patit una lesió que no l’ha deixat treballar amb normalitat els últims mesos. Es tracta de la síndrome del piramidal, una contractura que afecta el nervi ciàtic i provoca dolor muscular. “No he pogut fer la preparació prèvia com volia i soc conscient que no estic al cent per cent, però lluitaré al màxim de les meves possibilitats i, com sempre, ho donaré tot per intentar pujar al podi”, explica l’Óscar des de Madeira, hores abans d’afrontar la prova dels 100 braça SB8.

Aquest dissabte a les 9.05 hores disputarà les semifinals i la final està prevista a la tarda, a partir de les 17.05 h. Salguero manté intacte la seva competitivitat i ambició: “no sé el color de la medalla, però el meu objectiu en qualsevol prova és sempre acabar entre els millors”.

Sense el rus Kalina

S’havia convertit en el seu gran rival a les últimes cites. El rus Andrei Kalina li va pispar l’or a l’últim Mundial i també en els Jocs Paralímpics de Tòquio. A Madeira no hi serà pel veto als esportistes de Rússia per la invasió d’Ucraïna. Tampoc competiran els representants de la Xina, en aquest cas per la pandèmia.

De totes maneres, el nedador del Club Natació Sabadell no creu que aquesta circumstància li doni l’etiqueta de favorit. “És evident que no hi serà un clar candidat a la victòria perquè l’Andrei es tracta d’un gran nedador, però tampoc sé a quin nivell es troben altres possibles aspirants al podi. Això ho veurem a la piscina”, subratlla.

Malgrat els problemes físics, l’Óscar assegura que “he sentit bones sensacions aquests dies a Madeira i vull plantejar-me la prova per gaudir i intentar nedar bé. Si després arriba la medalla, molt millor”. En la prova dels 200 estils categoria SM9, va acabar en sissena posició.

Un palmarès envejable

Amb només 24 anys, l’Óscar Salguero pot presumir d’un palmarès realment espectacular. De fet, ha guanyat totes les competicions possibles: Jocs Olímpics, Europeu i Mundial. Com sempre diu, “això no m’ha fet rebaixar mai el meu grau d’autoexigència i continuo treballant al màxim per intentar guanyar la següent competició”. Ara ho tornarà a fer a Madeira.