Escuma i molta calor a la Festa Major de Campoamor

Al sud de Sabadell també estan de festa major. Tot i la calorada d’aquest cap de setmana els veïns han sortit a la plaça Picasso per realitzar les tradicionals activitats corresponents a la cita. Una de les més aclamades, per petits i també grans, ha estat la festa de l’escuma i les activitats d’aigua. Al principi, però, han saltat les alarmes. I és que la màquina encarregada de disparar l’escuma no funcionava. “No us preocupeu que això al final funcionarà, segur”, ha dit confiada la presidenta de l’Associació de Veïns de Campoamor, Montserrat Moniente. “Tot i la calor i les dates sempre hem tingut bona assistència, esperem que aquest any sigui igual”, ha comentat Moniente.

Entre les activitats d’aquesta edició destaquen: la masterclass de zumba a càrrec de Josema, tricampió d’Espanya i subcampió de món; el correfoc, actuacions musicals, inflables d’aigua o el campionat de bàsquet.