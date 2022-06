“No hi ha festa més maca a tot Sabadell que la de Sol i Padrís”

Des dels inicis de la festa major de Sol i Padrís, ja entrats els anys 1980, la Maria Rosa, Rosita pels amics, ha estat col·laborant amb els seus veïns. Fornera del barri durant més de 50 anys, ha vist créixer el barri de Sol i Padrís: des dels primers edificis fins a la inauguració d’una nova plaça, encara sense nom, entre el carrer que dona nom al barri i Calassanç Duran.

Des de fa una dècada et dediques a preparar 70 litres de xocolata pel barri. Quin és el secret perquè surti bé? No t’ho diré, i menys públicament [riu]. Veniu i el tasteu. Mira que fa anys que em poso davant de la cassola a desfer xocolata mai no se m’ha cremat i sempre surt deliciosa. El que sí que et diré és que li posem molt de carinyo a tot el que fem.

Enguany, la festa va dedicada a Ramon Fernández, històric comerciant de Sol i Padrís, que va morir per la Covid. Ell va ser una figura i una entitat de barri. Va ser un referent en el fulbito, entre els comerciants i com a organitzador de les festes de Sol i Padrís. En Ramon va marcar un abans i un després al barri als anys 80 amb l’obertura de l’Esclop també. Ha deixat tot un llegat. El llistó l’ha deixat ben alt. I és per això que tots els nostres esforços, la nostra dedicació i el nostre amor en aquestes activitats van dedicades a ell. Serà tot un homenatge a la seva figura.

Quina és la part més maca d’estar a primera línia de la festa? La festa de Sol i Padrís és la més maca de tot Sabadell. I et diré per què. Som un barri molt gran, però som un equip. Anem tots a una. Comerciants que baixen les persianes i tanquen el seu negoci abans d’hora per ajudar a muntar, veïns que no coneixem de res que baixen a fer un cop de mà… Darrere de l’organització hi ha molta gent ajudant també. El barri és gran, és conegut. Però som una família.

50 anys després, continues entre els bastidors de l’espectacle. Què ho fa? Jo treballava com a fornera al barri, que sempre me l’he sentit meu. Per aportar el meu granet de sorra, jo posava el pa per a les botifarrades i només tancar la fleca venia directa a donar un cop de mà als organitzadors. I així va ser com em vaig involucrar. Ara que m’he jubilat, sé que la meva dedicació ha de ser total. Així ho sento, i així ho faig, de tot gust. Sento molt el meu barri, la meva gent.

Implica molta feina, entenc. Molta, moltíssima. Però ho fem amb tantes ganes i tanta il·lusió que no existeixen els moments difícils. L’esforç compensa si és compartit amb altres veïns, comerciants… És un luxe poder dir això.

Alguna novetat en el programa d’enguany? L’homenatge al Ramon, serà el motor conductor de la festa major. Ha estat un copy-paste d’edicions anteriors perquè ens va deixar el Ramon fa només uns mesos, i no hem tingut tampoc gaire marge de maniobra. Com a novetat, és que és tot un homenatge. La pregonera ha estat l’Olga Fernández, la seva filla.

Una activitat que no ens podem perdre. No em podria quedar només amb una. La Festa Major és un tot, és un estat. Totes les activitats són imperdibles. Ahir al vespre tots vam ser una família. Vam plantar una taula enorme de punta a punta del carrer. I tots vam compartir, vam oferir el nostre dinar. Una gran família. Aquesta és l’ànima de la Festa Major.

Com ha canviat, la festa major, des de la primera fins ara? L’essència és la mateixa, però ara som molt més experts. La primera va ser una gimcana per als organitzadors, havien de fer mans i mànigues per recaptar els diners suficients perquè tothom pogués gaudir. Any rere any, la festa ha guanyat renom. El 90% dels comerços del barri hi col·laboren econòmicament. S’ha consolidat.

Què té d’especial Sol i Padrís? És que ho tenim tot. Som gent de tota la vida, som els mateixos de sempre. Tenim uns comerços d’excel·lència, amb uns professionals de confiança i això dota de qualitat viure a Sol i Padrís. I, per descomptat, la unió dels veïns. És aquesta la màgia del meu veïnat, i cal cuidar aquests llaços.