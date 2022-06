Comiat sorpresa a Josep Ramoneda

Hi ha persones que amb els anys esdevenen autèntics referents en una ciutat. A Sabadell un d’aquests exemples és Josep Ramoneda. Josep representa la segona generació d’una família dedicada al comerç de proximitat, i fa més de 40 anys que regenta una de les botigues de queviures més emblemàtiques del Centre, Selecció Ramoneda, al carrer Sant Pau.

Després de molts anys de servei als seus clients, Josep Ramoneda va anunciar fa uns mesos que es jubilava. Per honorar la seva trajectòria i gran estima que li tenen amics, veïns i treballadors van voler dedicar-li un homenatge aquest dissabte al vespre a la plaça Joan Oliu.

Els veïns explicaven que l’homenatge es va començar a forjar fa uns mesos, i es va anar concretant a través d’un grup de whatsapp amb un centenar de veïns, que, en un primer moment, es nodria d’un llistat que gestionaven al veí Forn de Sant Jaume. De fet, aquesta pastisseria va tenir també una part de protagonisme, ja que van ser els autors del pastís de celebració.

L’acte va comptar amb la presència d’unes 200 persones i va emocionar a l’homenatjat, que no s’ho esperava i va tardar una estona en ser conscient de la situació. Ramoneda va arribar a la plaça acompanyat per la seva família als voltants de les 9 del vespre, on els veïns i amics congregats el van rebre amb focs artificials i un llarg aplaudiment. A continuació es va celebrar un sopar i un concert, i tant el protagonista de la vetllada com la Teresa, la seva esposa, i el seu fill Jordi van dedicar als presents uns parlaments molt emotius.

El sopar veïnal, que va poder-se fer gràcies a la col•laboració voluntària d’un bon grup de veïns, va acabar com va començar: amb una organització impecable que va deixar la plaça com si no hagués passat res.