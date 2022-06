G. E Xaloc: 50 anys d’escoltisme a Sabadell

La història de l’únic grup escolta de Sabadell, el G. E Xaloc, es remunta a l’any 1972 quan el germà marista Felip Gallifa i Maqueda (1950-2006) va decidir fer una travessa pels Pirineus amb un grup d’alumnes del Col·legi Maristes Sabadell i a poc a poc va anar-se engegant el projecte. Enguany es compleixen 50 anys d’aquesta fita i per això l’agrupament ho ha volgut celebrar amb infants, famílies, monitors i exmonitors a la masia Can Viver de la Serra a Sant Quirze del Vallès.

A l’esdeveniment s’ha celebrat un sopar de germanor, s’ha presentat un himne commemoratiu i un documental sobre la història de l’entitat. A més a més, també s’ha fet una de les activitats més típiques, els balls del foc de camp. Per tots els assistents ha estat un acte molt emotiu, així ho destacaven els caps de l’agrupament, Laia Ramírez i Ignasi Viñas: “Ha sigut un dia per retrobar-nos amb vells amics, coneguts tant per monitors com per famílies i ha estat molt maco”.

Escola de vida

Per la gran majoria dels assistents el cau és o ha estat un gran moment a les seves vides.

“Al cau pots estar a la natura i amb els teus amics, hi fem activitats que a l’escola no podem fer”, Gerard Jané

“És la meva segona família, on puc ser jo mateixa. M’ha ajudat a créixer com a persona i viure moltes experiències”, Marta Guardi

“És on he crescut i m’he format com a persona, aquí he fet els meus amics i parella”, Mariona Fité

“Tots els valors que tinc ara venen d’aquí, d’infant a monitor. Vaig conèixer la meva dona aquí i els meus fills també venen al cau”, David Alvaro

El G. E. Xaloc ha passat per diferents moments complicats, com la marxa de maristes de Sabadell. Aquell fet va suposar un gran canvi per l’agrupament, que va passar de l’escola i ser part de maristes a ubicar-se a la Parròquia de la Santíssima Trinitat i unir-se a Minyons Escoltes i Guies. Des dels monitors agraeixen la bona acollida i tracte rebut per l’església. Actualment, el cau gaudeix de bona salut i té un gran repte de cara al futur, tal com expliquen els monitors: “Ens agradaria aconseguir un local propi, hi estem treballant”.