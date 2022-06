ERC Sabadell dona suport a la regularització de migrants i refugiats

Aquest cap de setmana ERC Sabadell ha recollit firmes a favor de la iniciativa legislativa popular Regularizació Ara. La mesura, impulsada per la plataforma Esenciales, vol aconseguir mig milió de firmes a tot l’estat espanyol per forçar el Congrés a debatre una proposta de llei per regular el mig millió de migrants que hi viuen i regular-ne els drets bàsics.

Des d’Esquerra, l’alcaldable, Gabriel Fernàndez, ha explicat que és una iniciativa que no podien deixar passar: “es busca ajudar a tots aquells veïns i veïnes que viuen en situació irregular, estar en aquesta situació et fa vulnerable i això no és just”. “Molts sabadellencs es troben en aquest estat i cal que des de la ciutadania imposem els nostres drets perquè aquest govern progressista del PSOE no ho està fent”, ha afirmat Fernàndez.

El partit ha aprofitat aquest cap de setmana per recollir firmes a dos punts de la ciutat, dissabte al Mercat Central i diumenge a plaça Espanya. Des d’Esquerra han comentat que ho continuaran fent les pròximes setmanes.