La festa major torna als barris de Can Rull i Sol i Padrís

Els barris de la ciutat van recuperant les seves festes majors. Les ganes de celebració es palpen a l’ambient i centenars de veïns omplen els seus carrers. Ni els dos anys de restriccions ni l’onada de calor d’aquests dies és cap excusa. Són els dies grans i ningú se’ls vol perdre.

Can Rull

El barri de Can Rull ha realitzat aquest cap de setmana diferents activitats festives: tabalades, balls, activitats infantils o teatre han estat algunes d’elles. Tot i això, el moment estrella ha estat la paellada popular. Gairebé 500 persones s’han acostat a la carpa improvisada del costat del CAP Can Rull i el centre cívic, tallant l’avinguda de Lluís Companys. Els assistents han pogut gaudir d’un gran dinar de germanor. Des de l’Associació de Veïns el seu president, Juan Moreno, s’ha mostrat satisfet per la gran participació: “Li posem un 10, a més com a novetat d’aquest any el grup Ła Masia ha fet un concurs de pintura pel barri i ha estat un èxit”.

Sol i Padrís

A l’altre extrem de la ciutat els veïns de Sol i Padrís també han gaudit la seva festa. Al barri s’hi ha fet diversos actes com: tallers de zumba, xocolatada, sopar popular o festa de l’escuma. La nota de color, però, ha estat el Holi. L’activitat ha estat molt celebrada pels més petits. Des de l’Associació de Veïns el seu president, Joan de Las Heras, considera que el barri ha viscut una gran festa: “Aquest any hem canviat d’organitzadors i ha costat un xic a l’inici, però creiem que tothom ha gaudit molt la festa.”.

En un cap de setmana molt intens s’ha tornat a comprovar que els barris tenen ganes de celebració. A poc a poc les festes majors van arribant a tots ells i seran tònica habitual durant tot l’estiu.