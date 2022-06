Un gran termòmetre pintat en una de les parets de l’aula marca quants quilograms d’aliments ja s’han recollit. Els alumnes de 2n C de l’Institut Narcisa Freixas han fet una recollida d’aliments dins del marc dels projectes Global Scholars, un programa que uneix alumnes d’arreu del món per crear i compartir projectes relacionats amb el medi ambient i fomentar així, la comunicació multimèdia entre estudiants d’entre 10 i 13 anys.

Cap al rebost solidari

Els productes que l’escola ha recollit són sobretot aliments de rebost: des d’arròs, pasta i llegums, fins a conserves, sucre i oli. Aquests són els aliments més demandats pel rebost solidari de Sabadell, un fet que els alumnes van poder saber de primera mà en una visita al rebost. Tal com expliquen, tot aquest projecte els ha servit per conèixer el parc agrari, entendre les diferències entre els productes que s’ofereixen, per exemple, en una cooperativa i en un gran supermercat.

… i encara més projectes

La recaptació d’aliments per al rebost no ha estat l’únic projecte del curs. Els grups A i B del mateix curs han desenvolupat el seu propi projecte respectivament, això sí, girant també entorn de l’alimentació de proximitat i l’ecologia. En el cas de 2n A, els alumnes han fet un estudi exhaustiu sobre els productes locals; a més, han traçat un mapa interactiu per saber com i on adquirir tots aquests aliments autòctons. S’han posat amb contacte amb pagesos i cooperatives per recopilar tota la informació i entendre quins són els productes 100% vallesans i quins aliments formen part de cada temporada agrària.

Per la seva banda, el grup B ha creat un compostador orgànic que converteix productes orgànics en adob per cultivar. Els alumnes poden llençar productes orgànics com trossos de pa o pells de fruita dins del contenidor, que mitjançant un procés de fermentació orgànica acaba convertint-se en una espècie de terra de cultiu 100% orgànica.

Un institut encara de barracons

El Narcisa Freixas i Cruells encara treballa dins de mòduls. Des de 2019, quan es va impulsar el centre, que els treballadors de l’institut demanen que se’ls construeixi el nou edifici, però el projecte està encallat. “El terreny és de l’Ajuntament i l’escola va a càrrec de la Generalitat. Ambdues entitats es passen la pilota demanant-se permisos i documents…”, lamenta una de les professores del centre. L’anhel dels professionals de l’institut és que els alumnes puguin cursar el batxillerat aquí, ara bé, els terminis no permetran que la nova escola estigui construïda i, per tant, d’aquí a dos anys, quan els primers alumnes que van inscriure’s al centre els toqui fer el batxillerat, hauran d’anar a fer-lo a un altre institut. “L’any que ve la primera promoció de l’escola farà 4t d’ESO, no arribaran a temps de veure el nou edifici”, remarca una altra professora de l’institut.