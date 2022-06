Sabadell, afectat per una caiguda global dels serveis de CaixaBank

El conjunt de serveis de Caixabank han patit una caiguda global al llarg d’aquest dimecres. Els clients de l’entitat bancària de tot l’Estat no poden extreure diners dels caixers automàtics i tampoc poden accedir a algunes de les funcionalitats habituals de l’aplicació i la pàgina web.

Des de CaixaBank demanen disculpes per les molèsties ocasionades i asseguren que estan treballant per resoldre la incidència tècnica “tan aviat com es pugui”. En tot cas, l’entitat bancària informarà els seus clients en el cas que la caiguda del sistema no es pugui solucionar en les pròximes hores.

Multitud de veïns de Sabadell també s’han vist afectats per aquesta situació. En declaracions al Diari de Sabadell, un d’ells lamentava no poder extreure diners del caixer automàtic: “Havia d’anar a fer la compra i no tindré diners en efectiu. No entenc, perquè ningú ens ha avisat que el servei no funciona”. Un altre veí també es queixava que no podia fer transferències a través de l’aplicació ni la pàgina web.

Nou hores d’avaria

De moment, no se saben les causes de la caiguda del sistema ni tampoc hi ha previsions sobre quan es podrà resoldre l’avaria. Els clients de l’entitat han lamentat en les xarxes socials que fa més de nou hores que els caixers es troben fora de línia.