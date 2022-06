Matins refrescants, vespres sota la màgia del foc. Els Merinals i Can Gambús es preparen per un cap de setmana amb una quinzena d’activitats per a tots els públics, amb propostes que pensades per la mainada, el jovent, i la gent més gran.

Divendres la festa començarà amb un passacarrers amb batucada i focs d’artifici (21 h), que s’iniciarà davant del mercat i continuarà pel carrer de la Palma, Plaça Ali Gali, la zona dels gratacels i la plaça de l’Amor. Serà allà on tindrà lloc el pregó (22 h) i una discoteca amb la festa de l’escuma i DJ Ivan Nogales animant la festa.

Dissabte també comptarà amb un programa farcit d’activitats infantils. Al llarg del matí, a la plaça de l’Amor, hi haurà una festa acuàtica, la festa Holi, jocs infantils i festa de l’escuma per refrescar-se. Al migdia (13 h), tindrà lloc un vermut popular. Després de la migdiada, el veïnat té una cita a les 18 h amb el grup musical Aura, a la plaça dels doctors Banting i Best, i al vespre hi haurà un espectacle de ball i cant d’Ana Sánchez a la plaça de l’Amor.

A mitja nit, hi haurà un remember show. A l’endemà, la festa infantil tornarà a prendre protagonisme amb jocs i inflables i a les 14 h el veïnat podrà gaudir d’una paella popular. A la tarda, coro rociero (17.30 h), havaneres amb rom cremat (19 h) i forques de Can Deu i focs d’artifici.