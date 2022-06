L’amfiteatre del parc de Catalunya és aquí per quedar-se?

La música continuarà sonant a l’amfiteatre del parc de Catalunya, però sense massificacions. Després de la recuperació de l’espai i de l’èxit dels festivals Embassa’t i Observa, la intenció del govern municipal és continuar apostant-hi. Ara bé, amb un matís important: sense riscos, en formats perimetrats i un aforament màxim de 3.000 persones.

Lluny quedaran aquells macroconcerts en temps de vaques més grasses –abans dels efectes de la crisi de 2008–i de menys preocupació per la seguretat i les aglomeracions. Fins a 60.000 persones s’havien arribat a aplegar a l’amfiteatre del parc de Catalunya. “Entre el no-res i el que estem fent ara hi ha un salt importantíssim”, assegura el regidor de cultura, Carles de la Rosa. A l’inici de mandat, es va proposar revitalitzar el lloc.

L’amfiteatre va recuperar el pols l’any passat, amb l’Embassa’t. Des de l’últim concert de Màxima FM de la Festa Major de 2011, la ubicació criava pols i havia entrat en decadència. Això sí, es va acomiadar amb una gran batalla campal.

L’any següent, a causa de la retallada econòmica per la crisi en el pressupost de Festa Major, va ser impossible llogar l’estructura de l’escenari, muntar-la i portar-hi artistes. No hi havia diners. D’això ja fa més de deu anys, un temps en què la il·luminació de la zona havia quedat obsoleta i la normativa en seguretat s’ha actualitzat.

Actualment, “és insostenible i no té cap sentit celebrar-hi macroconcerts, ja que no es podria garantir la seguretat ni es podrien evitar situacions de risc a la zona”, assegura de la Rosa. “Els serveis d’emergència i de seguretat no recomanen fer-hi concerts en obert”, reafirma.

Massa racons amagats, poca il·luminació, dificultat per controlar la zona… Una altra batalla campal de 2019 a la zona demostra les dificultats per actuar-hi. Durant la Festa Major “de petit format” a causa de la pandèmia, l’any 2021, tampoc es van poder evitar els botellons de milers de persones, on es va produir una agressió sexual a una menor d’edat

Tanmateix, l’amfiteatre s’ha recuperat i posat a prova per ser segur: s’ha renovat la il·luminació de l’espai i el recinte queda perimetrat, amb control d’accessos i un aforament màxim que de la Rosa no descarta estudiar ampliar fins a les 5.000 persones. Ara bé, sempre que sigui necessari i hi hagi l’aval de seguretat.