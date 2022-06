Com serà la revetlla de Sant Joan a Sabadell?

És la nit més màgica de l’any. Sabadell torna a viure amb la intensitat de sempre la revetlla de Sant Joan, aquest any, sense restriccions ni aforaments. Els veïns tornen a fer seus els carrers per celebrar en família la revetlla. Alguns, amb foc. D’altres, només pararan a taula un sopar popular. En total, a Sabadell se celebren 19 revetlles i torna la flama del Canigó que il·luminarà la ciutat de punta a punta.

Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Bombers, Protecció Civil, ADF i brigades municipals de neteja es preparen amb més efectius a la nit de Sant Joan. “Demanem respecte i responsabilitat, tots volem gaudir de la festa, i treballarem per evitar riscos i imprudències”, sosté el tinent d’alcaldessa de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez.

Són setze els barris de Sabadell que sortiran al carrer per Sant Joan. S’han organitzat revetlles al Poblenou, Can Puiggener, tres a la Creu Alta, al Centre , a la Creu de Barberà, Covadonga, Gràcia, Torre-guitart, Campoamor, les Termes, on també hi arribarà la flama del Canigó, Torre-romeu, Can Llong, la Plana del Pintor.

Com a actes destacats, al Torrent del Capellà, la Flama del Canigó encendrà la foguera al descampat entre el carrer d’Hortènsia i el carrer de Magnòlies, on se celebrarà la ja tradicional falla torrentina amb el gat amb botes. I a dos barris, a la Creu de Barberà (plaça de Triana) i Gràcia (plaça del Treball), només hi haurà una foguera, però sense sopar popular.

Foc sota control

Les fogueres, focs d’artifici, revetlles veïnals–amb alguna copa a sobre– i petards mobilitzen els cossos de seguretat. Sabadell ha activat el dispositiu especial per Sant Joan per minimitzar els riscos. La Policia Municipal intensifica el patrullatge a la ciutat i controlarà especialment la conducció sota la influència de l’alcohol, amb controls a diferents punts de Sabadell. De fet, es reforça el control policial: la ciutat duplicarà el nombre habitual de patrulles i també els Mossos d’Esquadra es preparen per a una nit especial, amb un increment del 30% dels agents a la ciutat.

Paralel·lament, els Bombers de la Generalitat també han previst un dispositiu de reforç del personal de guàrdia per un previsible increment en els serveis. Sabadell reforçarà el parc amb un 50% més de bombers, que s’afegiran a la dotació habitual de vuit. Els reforços es mantenen durant el dia 24 de juny.

Dispositiu especial de neteja

Després d’una nit boja, Sabadell es lleva vestida amb restes de pólvora, embolcalls de petards i altres petjades d’una nit de festa. En aquest sentit, s’ha habilitat un dispositiu específic de recollida i neteja per als dies 23 i 24, amb 150 efectius. Coincidint amb la revetlla, s’ha posat en marxa un servei especial de recollida selectiva per retirar mobles al carrer. En aquest sentit, el dia 23 de juny es farà una recollida de contenidors de cartó de manera preventiva i el dia 24 s’avançarà l’horari de la recollida selectiva.

L’agenda, per barris

Repassem les revetlles i activitats previstes a Sabadell per avui per celebrar, barri a barri, una revetlla de Sant Joan sense restriccions.

Centre

-Flama del Canigó. De 18 a 20 h, a la plaça del Doctor Robert, berenar (Tastet de coca i beguda) i actuació musical amb Pol Cruells Trio. 19.15 h, a la Ronda Pau Vila inici cercavila i cap a les 8 del vespre està previst la cloenda de l’acte, després del repartiment de la Flama del Canigó entre els representants dels barris participants.

-Revetlla Carrer de Riego

Poblenou

Plaça de l’Amor

Can Puiggener

Plaça de Granada

La Creu Alta

-Passatge Togores

-Carrer de Ribot i Serra

La Creu de Barberà

– Carrer d’Elcano

-Plaça de Triana (flama del canigó)

Covadonga

-Carrer de Quevedo

– Felip Benessat

Gràcia

-Plaça de Joan Morral.

– Flama del Canigó a la plaça del Treball.

Torre-guitart

Carrer de Valldaura

Campoamor

Carrer de Fàtima

les Termes

Revetlla a la ronda de Santa Maria, on també hi arribarà la flama del Canigó.

Torre-romeu

Carrer de Besiberri.

Can Llong

Plaça de Lisboa

La Plana del Pintor

Carrer del Caucas.

Torrent del Capellà

– Revetlla carrer de Magnòlies.

– La Flama del Canigó encendrà la foguera al descampat entre el carrer d’Hortènsia i el carrer de Magnòlies i se celebrarà la falla torrentina.