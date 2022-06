Ribera SA, l’empresa que va fer néixer l’Eix Macià

La construcció ha anat evolucionant al llarg dels anys i només aquelles empreses del sector que s’han adaptat als successius canvis han pogut continuar amb la seva activitat. És el cas de Ribera SA, companyia familiar que va néixer a Sabadell l’any 1945 i que, en l’actualitat, s’ha convertit en un referent en l’execució d’enderrocs, moviments de terres i obres civils, així com en la gestió del reciclatge dels residus generats.

“L’empresa mai s’ha quedat enrere i sempre ha intentat innovar. És el motiu pel qual encara manté la seva activitat”, explica Jaume Ribera, que juntament amb el seu germà Joan, formen part de la tercera generació de la família Ribera que treballa a l’empresa. De fet, aquesta innovació constant és la que ha portat la companyia a participar en projectes de gran envergadura al llarg de la seva història. Per exemple, va dur a terme les excavacions de l’Eix Macià, del Parc de Catalunya, d’El Corte Inglés i de l’edifici del Banc de Sabadell de la plaça de Catalunya, entre altres projectes de gran calibre.

L’entrebanc de la pandèmia

Dit això, un dels moments més complicats per l’empresa en els seus 77 anys d’història va ser l’arribada de la pandèmia. El març del 2020 Ribera SA va veure com bona part de les promotores immobiliàries prescindien dels seus serveis. No obstant això, la companyia es va anar recuperant a poc a poc i el 2021 va aconseguir restablir alguns dels projectes que s’havien aturat.

El 2022 també està sent un any de recuperació, tot i que l’increment del preu de les matèries primeres ha generat una incertesa creixent en el sector. “No hem tingut més remei que traslladar l’increment dels costos en el preu final del nostre servei. Alguns dels nostres clients es replantegen si continuar amb les obres per aquest augment i n’hi ha d’altres de potencials que es tiren enrere a l’hora de començar una obra nova. No estem en una situació senzilla”, lamenta Jaume Ribera.

9 milions d’euros de facturació

Tanmateix, els dirigents de Ribera SA tenen previst que l’empresa arribi a facturar fins a 9 milions d’euros, una xifra rècord que superaria en un 25% la de l’any anterior. De fet, també estaria per sobre de la de l’abans de la pandèmia (l’any 2019), que va ser de 6,9 milions d’euros. “Tot dependrà la incertesa per la guerra i la inflació, que poden provocar que s’anul·lin alguns projectes en què treballem. Així i tot, volem ser optimistes”, apunta Joan Ribera.

Per sort, l’empresa compta amb multitud de projectes actualment que li permeten diversificar els seus ingressos. Un d’ells és la construcció de la nova botiga de Bricomart a Sant Pau de Riu-sec. D’aquesta manera, la cadena dedicada a les reformes es traslladarà a Sabadell i tancarà el seu establiment de Sant Quirze del Vallès. Ribera SA sol executar excavacions i obres civils aquí a Catalunya, tot i que les promotores immobiliàries que contracten els seus serveis són sovint de la resta de l’Estat o d’Europa.

El reciclatge, tret diferencial

Un dels grans trets diferencials de la companyia és la seva planta de reciclatge, que va començar a funcionar l’any 1991, on es gestionen els residus, tant dels enderrocs com els àrids contaminats. “Sembla mentida, però al cap de més de 30 anys encara no hi ha conscienciació sobre el reciclatge. La societat si entén la importància de reciclar el plàstic, però no que es reciclin materials de la construcció. Encara lluitem perquè les promotores obrin els ulls amb aquest tema”, assenyala Jaume Ribera, qui, a banda, assegura que la companyia té relleu generacional assegurat.

Membres de la quarta generació ja treballa a Ribera SA i agafaran les regnes del negoci un cop Jaume i Joan Ribera es jubilin. L’empresa continuarà més anys.