Un gran vespre d’alegria en la inauguració del Fresc Festival

Queia la nit a l’amfiteatre dels Jardinets quan el duet humorístic format per Fel Faixedas i Carles Xuriguera van començar la seva obra. Amb el títol Ni rastre de qui vam ser els dos artistes inauguraven la 5a edició del Fresc Festival.

No era un cap de setmana fàcil per omplir cap recinte cultural. L’estampida en massa cap a la costa per aprofitar el pont de Sant Joan deixava àrids els carrers de la ciutat i s’ha de ser molt valent per aventurar-se a comprar una entrada i jugar-se-la a no arribar a temps travessant la diabòlica AP-7. Però la primera funció del Fresc Festival, diumenge 26 de juny a les 21.30h, va omplir les graderies dels Jardinets.

L’espectacle

Dalt l’escenari, Faixedas i Xuriguera van representar uns vigilants de seguretat d’escenaris que, durant la pandèmia, reflexionen sobre l’estat de la cultura i critiquen la classe política. Tot plegat, amb grans dosis d’humor i ironia, però també amb cruesa. Els dos artistes també reflexionen sobre els seus anys sota els focus i el pas del temps. A més a més, l’obra té una petita part immersiva i una altra de sorpresa que no desvelarem.

Abans de l’actuació es va celebrar un petit refrigeri a l’espai més proper a la Fundació 1859 Caixa Sabadell, on va participar la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i l’alcaldable de Junts per Sabadell, Lluís Matas, entre altres.

Amb un tret de sortida humorístic, el primer dia del festival ha deixat molts somriures i un gran regust de boca entre els assistents. De cara als pròxims dies destaquen funcions com Els ocells, de la companyia la Calòrica; actuacions musicals com la de Roger Mas, Mazoni o Marina Rossell; i recitals com els de Jordi Boixaderas o de Pere Arquillué.

