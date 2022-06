Unes 200 persones protesten a Sabadell: “Cap persona és il·legal”

A crits de “cap persona és il·legal“, dos centenars de sabadellencs han protestat a la plaça del Doctor Robert després de la mort de 37 migrants a Nador en l’intent d’entrada a Melilla. La Plataforma Antifeixista de Sabadell, amb el suport de l’Associació de Dones Africanes Wilaia, ha convocat una manifestació per exigir el final de les “matances a les fronteres”. La concentració també ha reclamat justícia per a les víctimes i ha recollit signatures per aconseguir una regularització administrativa per a persones migrants i refugiades.

Al manifest conjunt, els protestants han reclamat l’obertura d’una investigació als governs marroquí i espanyol per l’actuació del passat dissabte, la derogació de la llei d’estrangeria i protecció a la integritat física de les persones que no han aconseguit travessar la frontera. La gendarmeria marroquina va reprimir les prop de 2.000 persones que intentaven accedir a la ciutat amb antidisturbis i gasos lacrimògens, una acció que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va considerar “ben resolta” per les autoritats marroquines, tot i que va lamentar les morts. Els manifestants han carregat amb el posicionament de Sánchez, que han titllat el govern de “racista”. En aquest sentit, han demanat que l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, condemni els fets.

És el primer intent massiu de saltar la tanca que separa la localitat espanyola del Marroc després de la represa de les relacions diplomàtiques entre Madrid i Rabat i després que La Moncloa canviés el seu posicionament històric sobre el Sàhara Occidental, que ara considera un territori marroquí. A banda de les morts, hi ha més de 300 ferits.