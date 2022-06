Sabadell torna a perdre població tot i augmentar lleugerament la natalitat

El nou Informe de Població de Sabadell 2021 elaborat per l’Ajuntament revela que la ciutat ha perdut població per segon any consecutiu. A data d’1 de gener del 2022, la xifra de persones empadronades a Sabadell és de 215.760, 529 menys que l’any passat (-0,2%).

Segons el consistori, es continuen veient els efectes de la pandèmia del coronavirus. Durant el 2021, el nombre de defuncions va ser de 282 menys que el 2020, però van ser una cinquantena més que el 2019.

En canvi, la natalitat augmenta lleugerament. Els naixements van créixer un 4,6% el 2021 respecte l’any anterior, però encara estan lluny del 2019 (112 menys).

L’Informe de Població recull que durant el 2021 es van registrar més baixes que altres al padró. Concretament, es van produir 12.502 baixes: 7.290 per canvis de residència, 1.918 defuncions i 3.294 regularitzacions administratives.

Igualment, hi va haver 11.973 altes d’empadronament, la majoria (9.298) per canvis de residència procedents d’altres municipis o països. 1.714 van ser naixements i 961 altes per omissió.

El nombre de població estrangera es va reduir l’any passat un 1,3%, sent ara de 28.666 habitants, que representen un 13,3% de la població total de la ciutat.

Al Centre, Ca n’Oriac i Sant Oleguer

Entre els sabadellencs que canvien de casa dintre de Sabadell, els barris on va més són el Centre, Ca n’Oriac i Sant Oleguer. La majoria de llars de Sabadell (29,6%) estan formades per dues persones; un 25,5% per un sol membre i un 20,1% del total, per tres membres.