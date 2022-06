Políticament incorrecte

[]Per Josep Mercadé, periodista]

Fa pocs dies hem recordat, més que celebrat, el Dia Mundial de les Persones Refugiades. La del 20 de juny és una data més d’aquest calendari farcit de dies mundials. Aquest any, però, ha coincidit amb esdeveniments que, de tan propers, generen un fort impacte per l’empatia que ens provoquen. Guerra d’Ucraïna i el recent assalt, com així s’ha anomenat, a la tanca de Melilla per part d’immigrants. Dues situacions en què la mort esdevé protagonista.

Caminar pel que és políticament correcte sempre resulta molt arriscat. Hi ha moments en què salta pels aires quan es fa evident que vivim en regressió. Ho avalen el dramàtic episodi d’escalada militar que no sabem cap on ens ha de dur, la limitació de drets de les persones, la justificació de la violència en determinats àmbits, i la manca de solidaritat que no fa més que incrementar les desigualtats pel tracte diferent cap a determinats col·lectius per la seva condició de raça o procedència.

I tot això es farà evident aquests propers dies quan quedarem imbuïts en l’esperit bèl·lic que marcarà la cimera de l’OTAN a Madrid. Un esdeveniment que es presentarà com un al·legat a favor de la pau i de resposta a agressions com la invasió russa a Ucraïna. També es posarà l’accent en la solidaritat d’Europa respecte als refugiats d’aquell país i, com a prova, l’acceleració dels tràmits per tal de poder esdevenir membre de la Unió Europea.

Segur que es farà servir el que és políticament correcte per justificar les altres polítiques migratòries i de refugiats climàtics per no donar el mateix tractament que reben els de la guerra d’Ucraïna. En aquest mateix sac aniran les declaracions del president del govern d’Espanya justificant l’acció de la policia marroquina a l’assalt de la tanca de Melilla.

Acostumats com estem a rebre forts impactes mediàtics, posar a la mateixa balança els bombardejos contra població civil de moltes ciutats d’Ucraïna i els cossos amuntegats al costat de la tanca mentre la policia del Marroc els manté neutralitzats sense fer res per evitar que morin ofegats resulta políticament incorrecte. Potser sí, però la resposta és tan desigual cap a persones de països que no poden aportar res respecte a d’altres que ofereixen el benestar dels europeus.

Ens diuen que el que passa a la tanca de Melilla és acció de les màfies. No ho sabem, potser sí. Però la hipocresia que representa el tractament d’unes persones respecte a d’altres és tan flagrant que posa en evidència la gent del primer món encara que el que seria políticament correcte seria justificar-ho.