Crear comunitat: el primer pas d’un nou concepte d’edifici a Sabadell

Can Gambús serà l’escenari d’un nou concepte d’edifici que es farà a Sabadell. Es tracta d’una iniciativa privada pionera a tot l’Estat, segons els seus promotors, Economía Humana, que permetrà viure en harmonia amb la natura i l’entorn. El projecte parteix d’aquest grup promotor, dedicat a l’emprenedoria i la innovació social i format per persones de diferents sectors, sigui l’econòmic, la salut o l’arquitectura, entre d’altres.

La intenció dels promotors és canviar la manera de concebre i construir els habitatges. Volen passar d’un model en què qui construeix decideix pràcticament tots els aspectes del bloc a un altre en què els futurs inquilins juguin un paper destacat des de la concepció del projecte. “Creem un espai conscient, creat per impulsar el projecte vital de les persones que l’habiten”, apunta el director d’Economía Humana, Ferran Caudet.

I és per això que el primer que es farà per aixecar l’Espai Humà Sabadell –com s’anomena el projecte–, serà crear la comunitat de veïns que hi viuran. Durant sis mesos, fins a finals d’aquest 2022, la Casa Comadran (carrer de Sant Llorenç, 28, Centre) obrirà les portes de forma lliure perquè totes les persones interessades puguin conèixer el projecte de primera mà (i, alhora, contemplar aquesta casa senyorial que fa cantonada amb el carrer de la Indústria). Les diferents estances de la casa s’han preparat per acollir el procés d’ideació de l’Espai Humà, i inclouran espais per conèixer els promotors de la iniciativa així com el barri de Can Gambús i la seva història.

22 pisos en total

El mateix immoble, la Casa Comadran, va acollir la presentació del projecte als primers interessats aquest mes de juny. Que aquesta iniciativa s’hagi fet a Sabadell –es preveu replicar el model a altres ciutats més endavant– respon a l’empenta que hi ha donat la sabadellenca Natàlia Casanovas Comadran, que es dedica al sector immobiliari i és la propietària del solar on es farà l’edifici. Casanovas explica que “quan vaig veure que hi havia la possibilitat de vendre el solar o de fer una permuta, volia que estigués alineat amb els meus valors i que poguéssim cocrear un espai diferent”.

Hi haurà 22 pisos d’1 a 3 habitacions, i tindran especial protagonisme les zones comunes. Ara es proposa fer-hi una sala de ioga, un coworking, una sala de festes, etc., però això només és una proposta i és una de les coses que decidiran els futurs inquilins: a què destinen els espais comuns. A la coberta, això sí, hi haurà una zona verda i hort urbà. Està previst que l’edifici tingui la certificació Passive House i, juntament amb altres tècniques, tingui un consum energètic molt baix, entre un 80 i un 90% menys del que és habitual. El solar on s’ubicarà la promoció és al passeig del Regne Unit, 60, al costat de la Capella de Can Gambús.

La confecció de la comunitat s’anirà fent fins al desembre, a partir de les persones que hi estiguin interessades. Com va avançar Caudet, si algú se’n vol desdir podrà fer-ho sense inconvenient, mentre que, de totes maneres, els promotors es reserven el dret de dir a algun interessat que aquest projecte no és el més idoni per a aquesta persona.

Entre el gener i el juny del 2023 es tancarà definitivament el projecte constructiu, de la mà dels estudis de Gabriel Gomera i Mina Beades, i la previsió és que les obres comencin a partir de l’estiu de l’any que ve i els habitatges es puguin entregar a finals del 2024.