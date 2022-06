Gelats i Torrons Viuda Asensi celebra 100 anys a Sabadell

Si algú sap quins són els gustos de gelat que agraden a Sabadell és Gelats i Torrons Viuda Asensi, que aquest any celebren un segle de vida. De torró, vainilla, xocolata, nata i llet merengada. Són els que més han triomfat durant 100 anys a la gelateria més antiga de la ciutat.

Va ser l’any 1917 quan l’empresari xixonenc Vicent Asensi va arribar a Sabadell per vendre-hi torrons, al número 30 del carrer de la Rosa. Ara bé, el document més antic que conserven de l’establiment data del 1922, per tant, aquest any la tercera generació del negoci celebra el centenari.

Són els germans Toni i Núria Hernández, nets del germà de la viuda de Vicent Asensi. Tenen arrels de Xixona, com el seu pare Antoni, que els va precedir al capdavant del negoci.

A Xixona, la família fabricava torrons per vendre durant la temporada d’hivern. Com que la campanya del negoci era molt estacional, a l’estiu venien a Sabadell per a servir-hi gelats. Agafaven un Talgo al matí i arribaven a la ciutat passat el vespre. Van aprendre l’art del gelat fins a dominar-lo. I així es va popularitzar el negoci a tota la ciutat.

L’Antoni encara recorda aquelles festes majors de Sabadell, en què el Passeig era l’epicentre de gairebé totes les activitats i el seu negoci, la gelateria, era única: “No dormíem durant 4 dies. Ens hi posàvem al matí i no paràvem de servir gelats fins a la nit. Després, tocava fabricar-ne per a l’endemà!”, recorda. Eren temps en què a la botiga entraven barres immenses de gel, cobertes de sal perquè duressin més i poder conservar els gelats. També es trigaven 4 hores per fer 100 litres d’orxata. “Ara ho podem fer en vint minuts”, compara l’Antoni.

La família es va acabar quedant a Sabadell per oferir els millors torrons a l’hivern i els millors gelats i orxates a l’estiu. Expliquen que, per als tres aliments, la clau de la recepta és la mateixa: “Fer-ho amb els millors ingredients”. Per descomptat, l’ingredient principal és l’amor a l’ofici.