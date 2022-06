Les rebaixes reactiven el consum al comerç local

Ja es formen les primeres cues davant de les botigues de Sabadell. Bosses que viatgen amunt i avall reposant sobre el canell. I cartells ben cridaners que anuncien descomptes de fins al 50% en la majoria de productes. El comerç de la ciutat ja ofereix descomptes per les rebaixes d’estiu, una campanya que aquest any s’ha avançat una setmana. La campanya desperta bones perspectives entre els comerciants, que veuen una oportunitat per fer més caixa, tot i que les vendes d’estiu van a bon ritme.

“Abans d’iniciar rebaixes, molts comerços s’havien quedat sense estoc”, explica Eva Fernàndez, presidenta de Sabadell Comerç Centre. Amb l’arribada prematura de l’estiu, hem fet abans el canvi d’armari i hem comprat més roba. “Molts comerciants han hagut de fer una comanda de més producte per poder oferir per rebaixes”, afegeix. Dos de cada tres comerciants de Sabadell enquestats pel Diari [vinculats al sector de la moda o els complements] han multiplicat les seves vendes durant els primers dies de grans ofertes. La majoria les han duplicat respecte a la setmana anterior. “Estem segurs que aquesta tònica es mantindrà”, coincideixen.

Les bones expectatives són compartides amb les associacions de comerciants de Ca n’Oriac i de la Creu de Barberà, tot i que sostenen que la campanya encara no s’ha fet notar en la seva primera setmana: “Les rebaixes han arribat a finals de mes, pont de Sant Joan i la gent té assumit que la campanya comença a inicis de juliol”, comenta Miguel Tello, president de l’associació de comerciants de Ca n’Oriac. Montse Navarro, des de Comerç Creu, considera que la campanya es farà notar més endavant, tot i que assenyala que la tendència ha canviat, i els clients ara inverteixen més en oci que no pas en compres.

La moda, sector estrella

El sector del tèxtil continua sent el que més triomfa durant les rebaixes. “Hem associat els grans descomptes a les cues i empentes per comprar uns texans en oferta, però no tant per canviar el mobles de casa”, coincideix l’Antonio, propietari d’una botiga de complements per la llar de Can Rull. “Les rebaixes estan molt pensades en el textil”, coincideixen Tello i Fernàndez.

Segons dades de l’aplicació Pulso del Banc Sabadell, les vendes als negocis de moda de la ciutat han crescut més d’un 60% respecte a la setmana anterior. En segon lloc, es trobaria la despesa a bars i restaurants, que s’ha incrementat un 48,3%.

Rebaixes avançades

Tot i que oficialment les rebaixes d’estiu començaran l’1 de juliol, en els últims anys són cada cop més les botigues que avancen la temporada de rebaixes d’estiu. Els comerciants opinen que els descomptes arriben massa d’hora, que el petit comerç “no té els recursos per afrontar llargues campanyes de descomptes”.

Però la tendència que imposen els grans arrossega els petits. Si bé abans eren un període molt important per als comerciants, i suposava entre un 15% i un 20% de la facturació anual, ara han quedat “desvirtuades” i només representa un 10% anual, segons dades de Ca n’Oriac Comerç.