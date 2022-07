La Crida proposa una prova pilot de comunitats energètiques amb famílies vulnerables

La portaveu de la Crida per Sabadell, Nani Valero, ha proposat impulsar una prova pilot perquè les persones beneficiàries de les comunitats energètiques, de titularitat municipal, siguin famílies vulnerables. Una petició que la formació durà al ple ordinari de juliol, el darrer de la temporada, previst per celebrar-se dimarts vinent.

La idea és “posar-ne en marxa cinc” i que “ajudin a trencar amb les desigualtats” en aquest àmbit. El suggeriment cupaire és que es contempli aquest perfil d’usuaris, és a dir, es valorin “elements de bonificació per a les famílies amb pocs ingressos o que es consideri es troben en situació de pobresa energètica”.

La voluntat és que els usuaris d’aquesta aposta per l’autoconsum “ho siguin per concurs públic” amb cessió temporal. Valero ha recordat que en la sessió plenària de gener de 2021 es va aprovar per unanimitat per l’impuls de les comunitats energètiques -era un text que va portar Junts per Sabadell-.

La líder del partit ha urgit actuar, perquè es tracta d’una “procés absolutament essencial com és la transició energètica i el canvi energètic”. Ha garantit que “és viable” i per això, ha continuat, es pot incloure en el pressupost de 2023. I ha rematat: “l’Ajuntament és el màxim responsable de trencar amb les desigualtats a la ciutat”.