Les diferències en el Govern català sobre si s’ha de fer (o no) la ronda Nord de Sabadell i Terrassa han desencadenat les crítiques d’entitats econòmiques i socials de Sabadell. El president de la Cambra de Sabadell, Ramon Alberich, ha lamentat que ERC s’hagi desmarcat de la proposta que ja estava pactada entre el Ministeri de Transports, el Departament de Territori i els ajuntaments de Sabadell, Terrassa i Castellar, i que havia suposat dos anys de negociacions.

“És un ‘no’ a tot. Una proposta incoherent que no ens entra al cap. Ja n’hi ha prou, així no es tira endavant un país…“, assegura Alberich, que es mostra “sorprès” davant la proposta dels republicans, que desestima la ronda i planteja una línia orbital ferroviària. “No podem aturar-ho per qüestions polítiques”, ha incidit Antoni Munuera, de Cambra de Terrassa. Tant Alberich com Munuera han demanat consens en un acte organitzat per Junts per Catalunya per mostrar el seu suport a la carretera davant d’entitats econòmiques i socials de Sabadell, com el Ciesc, el Gremi de Fabricants, Pimec Vallès, Fem Vallès, Grup Cassa, entre d’altres.

Des del Ciesc, Alícia Bosch, també demana una posició comuna al Govern de la Generalitat. Creu que desestimar la infraestructura i el consens Estat-Generalitat seria fer-se un “tret al peu”. “Ja hem fet el més difícil: el compromís que podem tenir els recursos econòmics, la garantia que es gestionaran des d’aquí i la possibilitat de treballar-ho des del territori. Ho tenim a les mans i no ho podem deixar escapar”, exposa.

Les entitats consideren una anomalia que Sabadell i Terrassa –dues ciutats amb més de 200.000 habitants– no disposin d’un sistema de rondes. En aquest sentit, Josep Rull, exconseller de Territori i membre de Femvallès, creu que la nova carretera està pensada per “relligar” comarques com el Baix Llobregat i els Vallesos. “És inaudit és que la B-40 acabi en una rotonda a Terrassa i estigui infrautilitzada”. En aquest sentit, creu que s’ha de fer tota la ronda del Vallès per connectar autovies existents com l’A-2, la C-58, la C-16 i la C-17.

Junts: “És una infraestructura cabdal”

Junts ha aprofitat l’ocasió per reivindicar la ronda Nord i desmarcar-se del posicionament d’ERC. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha demanat complir amb l’acord entre l’Estat i la Generalitat, que inclou el traspàs de les competències i de la gestió de la futura carretera al govern català. “És una infraestructura cabdal per a Sabadell i per al Vallès, i la volem fer. No podem hipotecar la ciutat per als pròxims 50 anys”, ha reivindicat la consellera.

Ciuró ha insistit que no es tracta de fer el Quart Cinturó –una gran autovia que està plantejada des dels anys 1960– si no d’una carretera més discreta i adaptada al territori. “És un via de dos carrils per banda, apropada al nucli urbà i que tindrà el millor traçat possible”, ha remarcat.

Sobre les diferències entre Junts i ERC, l’alcaldable de Junts, Lluís Matas, ha demanat als republicans que “surtin del ‘no'”. En aquesta línia, el diputat al Parlament Ramon Tremosa s’ha compromès a seure’s a parlar amb ERC –”un partit de govern amb mentalitat d’oposició”– per arribar a un acord a Catalunya sobre la ronda Nord de Sabadell i Terrassa. Així i tot, ha condicionat les converses a la transferència econòmica de l’Estat a Catalunya amb una frase breu i en anglès: “A business is made when only is cashed” [En català, “Un negoci es materialitza quan es cobra“]. En altres paraules, primer que l’Estat transfereixi els diners de l’obra i després ja es negociarà el traçat i l’execució.