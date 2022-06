ERC: no a la ronda Sabadell-Terrassa, sí a allargar la de l’Oest

ERC fa una contraproposta i planteja una alternativa a la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la carretera que ha d’unir Castellar del Vallès amb les capitals vallesanes. Els republicans es desmarquen així de l’opció que ja estava pactada entre el Ministeri de Transports, el Departament de Territori i els ajuntaments, i que havia suposat dos anys de negociacions. L’opció d’ERC –que trenca amb la de Junts– és fer una infraestructura a petita escala: volen allargar la ronda Oest (C-58c) fins a la carretera de Castellar i fer millores a les vies secundàries del Vallès.

“S’ha de millorar la xarxa que ja està prop de l’activitat econòmica i de la gent, no fer una autopista plantejada la dècada dels seixanta”, argumenta l’exalcalde i diputat d’ERC al Parlament, Juli Fernàndez, en declaracions al Diari. El republicà titlla la proposta acordada entre els ajuntaments i l’Estat com un “anunci propagandístic buit de contingut” per “tapar” el baix grau d’execució de l’Estat a Catalunya –el 36% del que estava previst als pressupostos, el 2021–.

ERC defensa que sense fer els quatre quilòmetres de ronda es pot resoldre el problema de mobilitat de Terrassa, Sabadell i Castellar. Inclouria tres intervencions principals: integrar millor el Quart Cinturó a la ciutat veïna, fer millores a les carreteres de Matadepera i de Terrassa i fer un quilòmetre de nova carretera –amb un carril per banda i previsiblement soterrada– entre la ronda Oest i la carretera de Castellar [vegeu mapa].

De què estem parlant?

En què es diferencien i en què s’assemblen les dues propostes? Tant l’opció del ministeri com la d’ERC permeten la connexió de Castellar amb la C-58 i eliminen el cul-de-sac de la ronda Oest a Can Deu. Els republicans desestimen la nova carretera entre Sabadell i Terrassa, però, a canvi, obren la porta a estudiar un enllaç entre el Quart Cinturó (B-40) fins a la C-58 a través de la ciutat veïna.

La contraproposta eliminaria la possibilitat de fer una connexió directa entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, tal com s’havia previst: així, per fer de Sabadell a Martorell, els conductors haurien d’anar per la C-58 sentit nord fins a enllaçar amb el tram de la B-40 que ara està en obres i que ERC vol que es culmini. Al marge, els republicans proposen un paquet de mesures relacionades amb el transport públic, com han recollit en una proposta de resolució presentada al Parlament. Volen treure la pols a vells projectes ferroviaris i sufragar-los –en part– amb els diners que l’Estat deu a Catalunya seguint la disposició addicional tercera de l’Estatut. “Volem infraestructures aquí i les decidirem des d’aquí”, explicita Fernàndez.

Línia Orbital Ferroviària

“Cal potenciar el tren dins del Vallès. Només el 14% de la mobilitat entre els sistemes urbans de Sabadell i Terrassa és en transport públic”, explica el diputat, que defensa crear una línia de Rodalies que envolti la segona corona de Barcelona. El projecte no és nou: en l’època del Tripartit es va projectar una línia orbital de 119 quilòmetres entre Mataró i Vilanova.

Suposaria fer 68 quilòmetres de via nova i construir 18 estacions –entre les quals hi havia la de Can Llong– i permetria connectar Sabadell amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental sense passar per la capital catalana. La línia l’havia de sufragar l’Estat, però de moment s’ha desestimat pel seu cost elevat (costaria 4.000 milions d’euros, segons l’estimació de l’any 2008).

Connexions amb Granollers

Tal com han reivindicat entitats com Femvallès i la PTP, els republicans exigeixen que l’Estat executi noves estacions d’intercanvi amb l’R8 de Rodalies (Martorell-Granollers) per facilitar la mobilitat entre els Vallesos. Així, la línia de Sabadell d’FGC (S2) s’enllaçaria amb Rodalies a Volpelleres. Així mateix, volen estudiar la construcció d’un tren tramvia entre Granollers i Terrassa amb parades a Polinyà, Palau-solità, Mercavallès i el Complex Égara.