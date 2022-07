Els integradors socials es reivindiquen com a peça fonamental a les aules

La Priscila Espejo és tècnica d’integració social (TIS) i, amb l’arribada de la Covid l’any 2020, se li va requerir la seva ajuda professional a l’Escola Font Rosella, a la Concòrdia. En el seu contracte hi constava “reforç covid”, tot que la seva feina passava per qualsevol tasca relacionada amb la integració social —suport a famílies amb risc d’exclusió, nens amb necessitats específiques, famílies necessitades de serveis socials…— Ara que el panorama coronavirus s’ha estabilitzat, ha sabut que no podrà seguir exercint la seva tasca a l’escola i serà enviada a la borsa de treball. El cert és que 322 integradors de tot Catalunya es troben ara amb la mateixa situació. “Tots els que vam entrar amb la covid anirem a l’atur”, lamenta l’integrador.

“Hem deixat la feina a mitges”

“La feina que fem als centres es fonamental”, diu Espejo, “ara tota aquesta càrrega laboral recaurà damunt de les tutores i de la direcció, i no tindran el temps ni els recursos per assumir-la”, afegeix. A més, assegura que els TIS que es queden amb la sensació d’haver deixat “la feina a mitges”, ja que totes les ajudes i el suport que van iniciar, tant a alumnes com a famílies, diu, “quedaran penjades”. “Volem continuar aquesta feina. Continuar acompanyant les famílies. La covid s’acaba, però les necessitats dels infants augmenten”, etziba.

De fet, l’equip de docents i de direcció de molts centres ha exalçat la tasca i la necessitat de disposar d’aquest perfil professional, però ara, diu Espejo, “el tema està exclusivament en mans del Departament d’Educació”.

Entre el govern d'aquí i el de Madrid fan fora als i les tècniques d'integració social de les escoles, ei @educaciocat i @JosepGCambray entre tots us esteu carregant l'escola pública catalana, esteu deixant penjat a l'alumnat.#CapTISalcarrer pic.twitter.com/tnF4qguNud — Pau (@pauv1979) June 30, 2022

Quan va sorgir la figura del TIS?

La figura existeix a partir de principis de l’any 2000 com un perfil professional de suport als educadors socials i amb un fort caràcter de treball directe amb diferents col·lectius. L’any 2006, va iniciar-se un pla pilot per introduir aquesta figura dins dels centres d’educació. Aproximadament uns 80 professionals van ser contractats per donar suport a les escoles, i així millorar les problemàtiques socials que podien patir alguns centres escolars. Després d’aquesta experiència no es va continuar desplegant la iniciativa, però sí que es van mantenir en els centres que participaven.