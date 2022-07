Comencen les obres per connectar el Vallès amb la línia Llobregat-Anoia

Les obres per connectar les línies del Vallès i Llobregat-Anoia d’FGC comencen la setmana vinent. En concret, s’iniciaran els treballs de desviament dels serveis afectats per la connexió, com ara canonades de llum, d’aigua, de gas o de comunicacions.

Es preveu que el conjunt d’actuacions, amb una inversió de 6,4 milions d’euros, tindran una durada de 14 mesos. Pel que fa a l’obra civil del túnel i les estacions, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori preveu que es puguin licitar aquesta tardor. Segons el Govern de la Generalitat, l’actuació millorarà la intermodalitat i la cobertura del sistema de transport públic a la regió metropolitana.

Tres àmbits d’actuació

Els treballs consisteixen en el desviament de diversos serveis –xarxa d’aigua, de sanejament, telefonia, cable, gas i electricitat– que es veuen afectats per l’execució de les obres previstes per perllongar la línia des de plaça Espanya fins enllaçar amb la línia del Vallès d’FGC, a l’estació de Gràcia.

Així mateix, les reposicions de serveis abasten tres àmbits: la Gran Via de les Corts Catalanes entre el carrer de Llançà i el carrer de Vilamarí, on s’ubicarà el pou d’atac de la tuneladora que perforarà el túnel; la futura estació d’Hospital Clínic, i la nova estació de Gràcia. Entre principis de juliol i principis de setembre s’efectuarà la campanya de cales al terreny per detectar els serveis existents i afectats per les obres.

A continuació, començaran de forma progressiva les actuacions pròpiament de desviament dels serveis. Amb una inversió total estimada en 430 milions, la prolongació d’aquesta línia constarà d’un túnel que s’executarà mitjançant tuneladora. Aquesta obra comportarà la construcció de 4 quilòmetres nous de túnel i de tres noves estacions, així com la remodelació dels intercanviadors de Plaça Espanya i Gràcia.