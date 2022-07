Alcaldes i entitats, a l’una: “La ronda Sabadell-Terrassa és prioritària”

Un gerro d’aigua freda. La negativa d’ERC a fer la ronda Nord de Sabadell i Terrassa –la carretera per unir les dues ciutats amb Castellar– ha tingut una mala rebuda entre les entitats i les institucions vallesanes. Els republicans descarten construir una nova infraestructura i a canvi proposen allargar la ronda Oest fins a la carretera de Castellar, una proposta que va en direcció contrària a l’acord entre l’Estat, la Generalitat i els ajuntaments implicats, assolit després de dos anys de negociacions.

Consultats pel Diari, els alcaldes de Sabadell i de Terrassa, Marta Farrés i Jordi Ballart, es mantenen en l’opció pactada: que l’Estat cedeixi els diners a la Generalitat perquè el Govern català gestioni i executi la nova carretera. “No ho puc entendre”, explicita Farrés sobre la proposta d’ERC i recorda que la infraestructura està prevista al Pla de Mobilitat del Vallès, aprovat pel Govern de la Generalitat el 2021. “Ara que es vol complir amb el pla, no podem comprendre que s’hi trobin tants inconvenients”.

L’alcalde de la ciutat veïna, Jordi Ballart, insisteix que l’acord entre l’Estat, la Generalitat i els ajuntaments està “tancat” i “és vigent”. Tant un com l’altra creuen que l’obra s’ha de fer perquè és “prioritària”. “El Vallès és un espai de coneixement, producció i de generació de riquesa estratègic per a Catalunya, i està clarament infradotat en infraestructures”, exposa Farrés.

Els alcaldes no volen triar entre noves carreteres –com la ronda Nord– i més servei de tren –la línia orbital ferroviària–. “Diem sí a la línia ferroviària i sí a la connexió viària”, explicita l’alcaldessa. Ambdós volen expressar el seu posicionament en una reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Entitats econòmiques i socials de la ciutat també demanen desencallar la infraestructura d’una vegada. En una conversa amb el D.S., posen totes les cartes sobre la taula:

Consens a la Generalitat

Un posicionament comú al Govern de la Generalitat és una de les peces clau: demanen que ERC i Junts, amb plantejaments diferenciats, es posin d’acord. Alícia Bosch (Ciesc) creu que s’ha d’aprofitar el consens entre les administracions estatal, autonòmica i locals. “Ja hem fet el més difícil: el compromís que podrem tenir els recursos econòmics, la garantia que es gestionaran des d’aquí i la possibilitat de treballar-ho des del territori. Ho tenim a les mans i no ho podem deixar escapar”, argumenta.

Com Bosch, Ramon Alberich i Antoni Munuera, de les cambres de Sabadell i de Terrassa, creuen que cal superar les diferències. “No podem aturar-ho per qüestions polítiques”, exposa Munuera. Alberich va més enllà i assenyala ERC: “Tenen l’estratègia del ‘no’ a tot. Ja n’hi ha prou, així no es tira endavant un país…”.

Garanties de l’Estat

Si hi ha una cosa que preocupa als empresaris és el grau de compliment de les inversions de l’Estat a Catalunya. Són escèptics després de constatar que el Govern espanyol va executar només el 36% de les obres previstes a la comunitat el 2021. En aquest sentit, demanen certeses sobre la transferència de la gestió i dels diners a la Generalitat per fer la ronda Nord.

Xavi Olivé, de Pimec Vallès, insta totes les administracions a complir amb els acords. “Cal que tothom hi estigui d’acord per tenir els diners i poder-ho executar, i després ja definirem el traçat des del territori”.

Ronda, no un Quart Cinturó

La ronda de Sabadell i de Terrassa no es planteja com una continuació del Quart Cinturó (B-40), una via de gran capacitat amb diversos carrils per banda. Les entitats argumenten que ara la necessitat és una altra: fer una via més discreta –amb dos carrils per banda, per exemple– que connecti les ciutats i les comarques de la segona corona de Barcelona, i que doni accés als polígons industrials i a municipis ara mal comunicats, com per exemple Castellar del Vallès i Matadepera.

“És inaudit que la B-40 acabi en una rotonda a Terrassa”, posa en relleu Josep Rull, exconseller de Territori i membre de Femvallès. Per això, demana una via per “relligar” els Vallesos i el Baix Llobregat, i autovies existents, com l’A-2, la C-58, la C-16 i la C-17.