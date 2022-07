Fespop: La cultura popular s’obre a la ciutat

La plaça del Treball ha acollit aquest matí de dissabte una cercavila de gegants. Des de les 10:30h del matí les colles geganteres i gralleres de la ciutat s’han reunit per celebrar el Fespop, una jornada que busca reivindicar les festes de cultura populars. “Vam començar ara fa 5-6 anys a fer una festa diferent d’una trobada de gegants, ens centrem en els infants i cada any variem la temàtica”, ha explicat la secretaria de la Colla de Geganters i Grallers de Gràcia de Sabadell, Núria.

Enguany la celebració ha consistit en un conte. “L’àliga n’és la protagonista, per primer cop la trèiem pel barri i veiem el seu ball”, afegia Núria. La cita s’ha centrat en les colles de Sabadell amb una temàtica on l’àliga es presenta als diferents gegants de la ciutat. “Aquest any en ser temàtica purament local no hem convidat a ningú de fora, tot depèn de com ho organitzem”. A la jornada d’aquest diumenge hi han participat les colles de Creu Alta, Concòrdia, El Rodal, El Llúcia dels pessebristes, Sabadell i Gràcia.

La idea de l’acte és fer caliu al barri i aportar jornades de festa popular, més enllà de la festa major. La del 2023 servirà per commemorar el 40è aniversari de la colla.