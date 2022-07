L’Aeroport aturarà l’activitat sis dies per obres d’asfaltatge

L’aeroport de Sabadell aturarà gran part de la seva activitat aeroportuària –escoles de vol i aviació privada– durant sis dies, a partir del pròxim mes d’agost, concretament, entre els 17 i 23 d’agost. El motiu? La renovació del paviment de la pista d’enlairament i aterratge de l’aeròdrom de Sabadell.

Unes obres de millora emmarcades en el Document de Regulació Aeroportuària II (Dora), aprovat per part del Consell de Ministres, el passat octubre del 2021, en què durant els pròxims cinc anys es faran actuacions “per al correcte desenvolupament de l’activitat aeronàutica. Aquesta injecció econòmica regulada no inclou les activitats complementàries que es puguin derivar de l’Aeroport de Sabadell”, segons apunten fons d’Aena, amb una inversió total de més de tres milions d’euros (3,052).

Enguany, i dins d’aquestes tasques de renovació del paviment, a l’aeròdrom s’hi executen diverses obres de millora per valor d’1,9 milions d’euros, entre les quals el reforç i contenció del talús de l’aeroport.

Vint-i-un dies sense activitat

La darrera vegada que l’Aeroport de Sabadell va aturar la seva activitat aeronàutica va ser a finals d’octubre del 2005, concretament, el dia 24. Aquell dia, una aeronau, amb quatre persones a bord, va estavellar-se contra una grua, en un edifici en construcció, a la urbanització Mas Duran, a Sant Quirze del Vallès.

Arran d’aquell accident. El Ministeri de Foment, a través de la Comissió d’investigació d’Accidents i Incidents d’Aviació Civil (CIAAC) va decidir tancar de manera provisional l’aeròdrom per iniciar una investigació per esclarir les causes de l’accident. Vint-i-u dies després, el 14 de novembre, del tancament forçós –aleshores hi treballaven prop de 400 persones– i un cop esclarides les causes de l’accident, es va reprendre l’activitat aèria: “L’accident es va produir perquè una grua no autoritzada punxava el conus d’enlairament de les aeronaus. L’autoritat competent va tancar l’aeroport fins que tots els obstacles van ser identificats i autoritzats o no”, detalla Rosa Maria Pasquets, gerent de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell.

En línia ascendent

Les obres de renovació del paviment arriben en un moment on l’activitat aeroportuària està en plenament recuperada. Si recentment l’aeròdrom sabadellenc va ser l’escenari on va aterrar i enlairant-se el primer avió 100% elèctric de l’Estat espanyol, el tràfic de passatgers ha augmentat un 27% i d’un 37,7% respecte al passat 2019, i s’apropa al miler de passatgers del 2018, segons dades d’Aena.

Així mateix, i durant els mesos de gener a maig, l’aeroport de Sabadell s’ha enlairat fins a les 20.000 operacions de gener a març. Des que Aena enregistra les dades mensuals i anuals de l’aeròdrom sabadellenc, només els anys 2021 (22.168), 2008 (22.384) i 2007 (25.529), s’havien superat els registres d’enguany.