Incògnites postpandèmiques

[Per Josep Mercadé, periodista]

Què penseu de l’increment de contagis per la Covid-19? Us deixa indiferents? Us heu acostumat a conviure amb el virus i les seves variants? Us fa por contagiar-vos una altra vegada si és que ja havíeu passat la malaltia en els moments més complicats? Preneu mesures o ja us heu oblidat de les prevencions? Segur que algú de vosaltres s’ha fet aquestes i altres preguntes i segur que les respostes són ben diferents en cada cas.

La diferència entre aquests moments i els de més tensió de la pandèmia és que el nombre d’hospitalitzacions i pacients a les UCI encara continua sent baix. Però sobretot la gran diferència és el to que es fa servir a l’hora de comunicar-ho. Si bé és cert que els darrers dies va ocupant més espai als informatius, també ho és que les autoritats sanitàries més aviat fan servir un to baix per referir-se a l’estat de la pandèmia en aquests moments. Fins i tot, quan es planteja des de Catalunya administrar ja la quarta dosi de la vacuna als majors de 80 anys, des del govern central es relativitza i s’emplacen al que digui el comitè assessor.

Si fem una mica de memòria, ens adonarem que, uns quants mesos enrere, les mateixes autoritats sanitàries que ara ho relativitzen ens omplien de por el cos per tal de modificar les pautes de conducta d’una població que ja estava molt atemorida. I ara, doncs, què? Resultarà que abans s’havia comunicat intencionadament amb un to alarmista o realment estava justificat? Alguns professionals diuen que en aquests moments sabem més coses de la malaltia, però fan patir aquests canvis d’actitud per la resposta que tenen entre la població.

De fet, la normalitat s’ha apoderat de tots nosaltres. En teníem ganes. Però si aquests dies teniu ocasió de viatjar, segur que en determinats moments us plantejareu fer ús de la mascareta davant de moltes aglomeracions. No és estrany l’increment de contagis per la variant d’aquesta setena onada –si continuem així no sé pas a quin número arribarem–, ja que aquest estiu la massificació serà més que mai la tònica dominant.

Els efectes d’aquesta situació recauen novament en els que són a la trinxera. Els de l’assistència primària que, tot i no ser notícia de portada als informatius, estan rebent aquests dies una allau de visites. M’explicava un familiar metge de família que ja ni es plantegen seguir alguns dels protocols establerts, com ara dur alguns dels vestits protectors, ja que no donen l’abast a les consultes. Heus ací algunes de les incògnites postpandèmiques.