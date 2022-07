El Departament d’Educació s’ha cansat. Vol posar punt final a la problemàtica de les notes sense comentaris específics que professors de l’escola Pau Vila van enviar als alumnes a final de curs en senyal de protesta. Segons fonts de l’institut, el Departament ha instat a través d’un correu a la direcció del centre a comunicar que el professorat disposa de 48 hores per corregir i reenviar els comentaris ajustant-se al banc de frases que ClickEDU ofereix per a aquest tipus de document.

Sancions pel professors que s’hi oposin

Com detallen les fonts de l’institut, inspecció d’Educació contempla una penalització pels professors que s’oposin al requeriment, que hauran de respondre personalment de les conseqüències que se’n pugui derivar. La penalització podria passar per una retenció del sou temporal. La reclamació hauria estat enviada directament des de Barcelona, quan en situacions més quotidianes, primer seria Serveis Territorials qui es posaria en contacte amb l’institut, narra la font del centre.

Comentaris no normatius, segons Educació

El cert és que Educació ja va fer un primer avís exhortant els professors a reenviar les notes amb els comentaris adequats després que omplissin l’espai amb el següent text: “Com a protesta a les polítiques del Departament d’Educació, no s’han inclòs comentaris individualitzats de l’alumne/a. Bon estiu!”. En aquest punt, segons la font, hi ha professors que van optar per deixar el text en blanc, d’altres van decidir corregir-ho i d’altres van substituir el missatge per “el seu rendiment queda reflectit en els resultats assolits”.

Aquest tercer comentari va suscitar que el Departament d’Educació, novament, es posés en contacte amb el centre per amonestar el centre i exigir-li una altra rectificació, ja que “el comentari no s’ajusta a la normativa en quant el comentari no expressa sobre l’evolució de l’alumnat en la matèria” (textualment del correu del Departament).