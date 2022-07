El Fresc Festival arriba a l’equador amb molt bones sensacions

La cinquena edició del Fresc Festival encarrila un sold out darrere un altre. L’esdeveniment cultural per excel·lència de l’estiu a Sabadell tot just ha superat l’equador havent exhaurit totes les entrades per a sis funcions: Ni rastre de qui vam ser, la comèdia inaugural de Fel Faixedas i Carles Xuriguera; Els ocells, de la companyia La Calòrica i amb el talent de l’actor sabadellenc Marc Rius; el recital poètic Fil de memòria, amb l’actor Pere Arquillué; el divertit espectacle Tenors, de la companyia lluminati; el concert de Marina Rossell; i el recital Temps Fràgils, amb el sabadellenc Jordi Boixaderas.

Però per a qui encara no hagi passat pels Jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, tenim bones notícies: la recta final del festival ofereix cinc vetllades d’espectacles amb la música i el teatre d’eix central, fins al 14 de juliol.

Tot el que vindrà

L’últim diumenge del Fresc, demà a les 21.30h, estarà encapçalat per l’actor Enric Cambray, un dels artífexs del programa televisiu El Llop. Representarà el monòleg d’humor Hamlet.01, en què comentarà el primer acte de la tragèdia de Shakespeare. La direcció i el text han anat a càrrec de Sergi Belbel. Al final de l’obra hi haurà un col·loqui amb membres de la companyia, dirigit per la crítica teatral Carme Canet.

L’endemà, dilluns al vespre, als Jardinets de la Caixa tindrem un espectacle musical diferent, carregat d’humor, ironia i sarcasme. Es tracta de la proposta popular i fresca Arribar i ploure, de la mà de l’actor Ricard Ferré i el músic de Txarango Àlex Pujols. Interpretaran cançons de diferents gèneres, ben afilades, per parlar de les “petites grans coses que ens envolten en el nostre dia a dia, d’una realitat que a vegades sembla ben bé ficció”.

El Fresc Festival continuarà la programació amb el cantautor Roger Mas i la presentació del seu onzè disc, Totes les flors, el 12 de juliol a les 21 h. “L’artista ens aboca dolçament al vertigen de les emocions més explosives”, avancen des de l’organització del Fresc. La creativitat poètica i musical de Mas encara es farà més lluminosa als Jardinets, la ubicació emblemàtica i íntima del festival.

Agafaran el relleu de l’escenari Mingo Ràfols i Sílvia Comes, que combinaran música i veu per encarnar la poesia de Jaime Gil de Biedna, el 13 de juliol a les 21.30h. L’espectacle està batejat amb el nom El paso del tiempo y yo.

La cloenda del Fresc Festival serà dijous vinent, 14 de juliol a les 21.30h. I amb un repartiment de luxe: Pep Munné, que darrerament ha emergit en el panorama internacional per aparèixer a La Casa de Papel, serà al costat de l’actor Xavier Ripoll. Presentaran Speer, en què el protagonista és un dels arquitectes de Hitler que ha sortit de la presó. L’espectador podrà copsar reflexions sobre el poder, la barbàrie i la visió i revisió de la història recent. A més, hi trobarem una trama d’equívocs i enganys.