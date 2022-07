Denuncien una nova agressió sexual a la discoteca Waka Sabadell

Una menor va ser agredida sexualment a l’interior de la discoteca Waka Sabadell, situada a Sant Quirze del Vallès, la matinada de diumenge. Els Mossos d’Esquadra la van assistir després dels fets. Segons han informat fonts policials, els porters van identificar el presumpte autor de la violació i ara la policia catalana el busca.

La macrodiscoteca Waka Sabadell, al polígon de Can Torras-Can Llobet, acumula 160 actuacions policials en l’últim any. S’hi han registrat 46 agressions i 36 detencions, tres de les quals per violació. El darrer cas conegut va ser el febrer passat. La víctima va ser una menor, i la violació va ser perpetrada per dos joves a l’exterior del local a qui agents de Mossos d’Esquadra van enxampar in fraganti.

Les dades de l’Àrea Bàsica de Mossos, presentades a la Junta de Seguretat Local, que van des de l’abril de 2021 fins al març de 2022, són alarmants. En aquest període, es van registrar 952 delictes contra el patrimoni a tot el municipi, una reducció de l’11% respecte a l’any passat. A Sant Quirze, hi ha hagut 328 robatoris, dels quals 92 han estat amb força a l’interior de vehicles. La gran majoria han estat a la macro-discoteca, van explicar Mossos.