Ja feia mesos que s’anunciava l’arribada d’un potent medicament de l’empresa farmacèutica Pfizer que redueix dràsticament la possibilitat de contraure la Covid. S’anomena Paxlovid i ja es pot adquirir a algunes farmàcies de Sabadell; ara bé, únicament amb recepta mèdica. Està testat que redueix fins a un 89% les possibilitats de contagiar-se.

A la Farmàcia Marta Gili, a la plaça de l’Àngel, per exemple, ja es pot sol·licitar aquest medicament. Segons fonts de l’establiment, no el tenen físicament a la botiga, però qualsevol ciutadà amb recepta el pot demanar. Aleshores la farmàcia ho demana al majorista i en poc temps el client ho rep a cost 0, ja que la seguretat social assumeix tots els costos. El fàrmac es dispensa majoritàriament als hospitals i només es comercialitza a cinc comunitats autònomes: Catalunya, Navarra, Andalusia, Cantàbria i l’Aragó.

Què necessito?

L’única forma d’obtenir aquest antivíric és a través d’una recepta mèdica, o d’una recepta electrònica, la nova eina que ha posat a disposició dels usuaris la Generalitat. El procés va intrínsecament lligat a la Seguretat Social, per tant, les receptes privades no serviran per adquirir el Paxlovid.

Com s’administra?

Es tracta d’una pastilla que s’administra per la via oral i dirigida a persones adultes considerades de risc. És un fàrmac que s’administra en casos de covid per evitar l’hospitalització del pacient, o fins i tot la mort. La recomanació és prendre el fàrmac el més aviat possible després del diagnòstic positiu. L’antiviral consta de dues pastilles que s’han de prendre juntes: dos cops al dia durant cinc dies seguits.