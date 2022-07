L’aigua, clau per detectar la propagació del coronavirus

Els doctors Antoni Trilla, cap d’Epidemiologia de l’Hospital Clínic, i Marta Navarro, de l’Hospital Taulí, han participat aquest dimecres en la segona sessió del cicle de ponències ‘Aigua i món’, organitzat per Aigües de Sabadell. L’acte ha servit per parlar sobre la importància de l’aigua en la salut, en un binomi clau en el desenvolupament i la sostenibilitat de les societats. La gestió i conscienciació sobre aquesta realitat suposa un repte no només des d’un punt de vista global, sinó en la més estricta quotidianitat.

Durant el seu discurs, Trilla ha destacat la importància de l’aigua en la higiene, sense anar més lluny, per rentar-nos les mans. Un aspecte clau des de l’inici de la pandèmia del coronavirus. Així, l’expert ha valorat els esforços que s’han dut a terme especialment des del març del 2020, convertint les aigües residuals en una espècie de senyal d’alerta sobre la situació sanitària.

En aquest sentit, l’epidemiòleg ha lloat el programa City Sentinel, aplicat a Sabadell, amb la intenció de detectar la presència del virus a les aigües. A més, ha remarcat la importància d’adquirir una informació precoç, dues setmanes abans que es tradueixi en una major pressió als hospitals, per tal d’anticipar-se i prendre mesures per frenar l’expansió de la malaltia.

. @ToniTrilla: “durant la pandèmia hem corroborat la importància que té l’aigua. Com a desinfectant i per projectes com el City Sentinel d’@AiguesSabadell, que ha permès analitzar la presència del coronavirus a les aigües residuals per anticipar-nos a noves onades” #AiguaiMón22 pic.twitter.com/rkFhqzmlp4 — Aigües Sabadell (@AiguesSabadell) July 13, 2022



“Durant la pandèmia hem corroborat la importància que té l’aigua. Com a desinfectant i per projectes com el City Sentinel d’Aigües de Sabadell, que ha permès analitzar la presència del coronavirus a les aigües residuals per anticipar-nos a les onades”, ha explicat l’expert.

Per la seva banda, la doctora Marta Navarro ha exposat les claus del projecte GAUSS. Un sistema que irromp amb l’objectiu de conèixer la presència de bacteris i gens de resistència als antibiòtics en punts clau de la xarxa de sanejament de Sabadell.

M.Navarro: “Amb el GAUSS volem conèixer la prevalença de bacteris resistents a les aigües de Sabadell, identificar els llocs amb més predomini, estudiar canvis a la política antibiòtica i millorar-ne la seva eliminació” #AiguaiMón22 pic.twitter.com/RIPCcs7Fzv — Aigües Sabadell (@AiguesSabadell) July 13, 2022

“Amb el GAUSS volem conèixer la prevalença de bacteris resistents a les aigües de Sabadell, identificar els llocs amb més predomini, estudiar canvis a la política antibiòtica i millorar-ne la seva eliminació”, ha afirmat durant l’acte. Durant el seu torn de paraula, ha posat sobre la taula la necessitat d’una millor gestió i administració dels antibiòtics d’ampli espectre, en un problema creixent que amenaça la nostra salut.

Moderada pel Director General d’Aigües de Sabadell, Xavier Cabanillas, a la ponència hi han assistit una cinquentena de persones, que han pogut preguntar als dos convidats sobre dubtes i qüestions relacionades amb l’aigua i la salut.