Neix una ruta per conèixer les xemeneies industrials de Sabadell

Reivindicar el patrimoni històric industrial de Sabadell, amb les xemeneies com a element icònic. Aquest és l’objectiu que persegueix l’Ajuntament, en la posada en marxa de diverses accions per donar a conèixer un dels elements més significatius del Sabadell del segle XX. La campanya pretén donar a conèixer les xemeneies industrials de la ciutat i compta amb quatre novetats en l’àmbit comunicatiu per facilitar el recorregut: la creació d’una nova ruta i una nova imatge, l’adhesió a una aplicació mòbil de rutes turístiques i la instal·lació de nous tòtems de senyalització.

El regidor de Junts per Sabadell, Lluis Matas ha declarat, durant la presentació d’aquest matí, que “amb aquesta nova ruta es vol recuperar la imatge de Sabadell com la Manchester Catalana, en què les xemeneies eren un símbol de progrés i motiu d’orgull per a la ciutat. Aquest és un primer pas per potenciar el patrimoni industrial com a element de projecció”.

Un altre element destacat és que a partir d’ara totes les rutes turístiques de Sabadell estaran disponibles en una aplicació mòbil, Herexnow. Inicialment, a l’app hi haurà quatre rutes: la ruta de les xemeneies, la del modernisme, la industrial i la ruta selfie.

Nous tòtems de senyalització

D’altra banda, tambñe s’ha anunciat la instal·lació de tres nous tòtems de senyalització. Les tres xemeneies senyalitzades són la Xemeneia de Francesc Sampere i Germans de 36,70m, la Xemeneia de Ricard Soler i Cia (Fytisa) de 27,55 m i la Xemeneia de Garriga Germans de 26,14 m.

45 xemeneies conservades

Sabadell és una de les ciutats amb més xemeneies conservades, un total de 45, i gairebé totes estan catalogades com a elements patrimonials. Una de les accions dutes a terme és la planificació d’una nova ruta que transcorre per 9 xemeneies del centre de la ciutat i que té una durada d’una hora i vint minuts caminant. Per això, s’ha editat un opuscle amb l’itinerari i un mapa del recorregut, que també es pot trobar al web www.visitsabadell.com.