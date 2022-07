Marta Farrés demana gestionar els fons europeus des de Sabadell

Sabadell s’ha traslladat a Brussel·les per un dia. L’alcaldessa, Marta Farrés, s’ha reunit amb la comissària de Cohesió i Reformes de la Unió Europea, Elisa Ferreira, aquest dijous. En la trobada, Farrés ha demanat més inversions per a la ciutat i ha proposat que els fons europeus es gestionin i s’executin des del món local.

“Europa s’ha d’acostar als pobles i ciutats. Ens tocava anar a fer pressió a les institucions europees, tal com fem amb l’Estat i la Generalitat”, ha assegurat l’alcaldessa després de la trobada. L’alcaldessa no ha anat sola, ha anat acompanyada d’una delegació d’alcaldes i regidors del PSC, entre els quals hi havia Jaume Collboni (Barcelona) i Rubén Guijarro (Badalona).

Arran de la pandèmia, el Govern de la Generalitat ha assumit directament els ajuts procedents de la Unió Europea, com els fons Feder. Això és un problema per als municipis, segons Farrés, que veu aquesta gestió com ineficaç: “El Govern català només ha executat el 15% de les inversions procedents de la UE. Creu que hauríem de poder optar als recursos des de les ciutats, com es feia abans“.

La reunió també ha servit per fer contactes i conèixer les línies estratègiques de la Unió Europea en matèria de sostenibilitat i energia després de la crisi generada per la guerra d’Ucraïna. S’ha parlat també de la transició verda i de la implementació de zones de baixes emissions als entorns de Barcelona, juntament amb el desplegament d’un sistema de transport públic sostenible.